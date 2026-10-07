Yamaha y John Deere colaborarán para fortalecer el segmento de los vehículos todoterreno

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Yamaha ha firmado este miércoles un acuerdo con John Deere para impulsar el desarrollo conjunto y las iniciativas de suministro mutuo en el segmento de vehículos recreativos todoterreno, con el fin de fortalecer la relación a largo plazo entre ambas compañías y sentar las bases para futuras oportunidades de colaboración.

Juntas, estas dos marcas buscan ofrecer productos que satisfagan las necesidades cambiantes de los clientes, mejoren su experiencia y aporten mayor valor al mercado. En particular, las empresas pretenden cubrir una gama más amplia de necesidades de los clientes en el creciente segmento de vehículos utilitarios del mercado de ROV, donde la comodidad y la capacidad de trabajo son cada vez más importantes, al tiempo que amplían las oportunidades de mercado e impulsan el crecimiento empresarial.

Yamaha y John Deere han fortalecido su relación mediante la colaboración en el negocio de movilidad a baja velocidad (LSM). En el marco de esta colaboración, Yamaha y John Deere combinarán la experiencia de Yamaha en sistemas de propulsión y diseño de vehículos con las capacidades de desarrollo de vehículos de John Deere, su experiencia en fabricación en EE. UU. y su conocimiento del cliente para desarrollar conjuntamente productos ROV que aprovechen las fortalezas de ambas compañías.

John Deere es uno de los principales fabricantes mundiales de maquinaria agrícola y de construcción. La compañía aporta capacidades avanzadas de desarrollo de vehículos, experiencia en fabricación y una amplia base de clientes en todo el mundo.

Mediante esta colaboración, Yamaha y John Deere conservarán sus respectivas marcas, redes de distribuidores, canales de venta y relaciones con los clientes, al tiempo que aprovecharán sus recursos y experiencia combinados para acelerar la innovación.