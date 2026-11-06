Yamaha Motor cuadriplica su beneficio neto hasta septiembre al ganar 980 millones

Archivo - Yamaha Motor cuadriplica su beneficio neto hasta los 980 millones al término del primer semestre fiscal - Robert Schlesinger/ZB/dpa - Archivo

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Yamaha Motor registró un beneficio neto atribuible a la sociedad matriz de 173.400 millones de yenes (alrededor de 980 millones de euros) durante los nueve primeros meses de este año, lo que representa un aumento del 300% respecto a un año antes, según ha informado la compañía japonesa.

Asimismo, logró una facturación de 2,21 billones de yenes (alrededor de 12.500 millones de euros), lo que supone un incremento del 16% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El beneficio operativo ascendió a 235.200 millones de yenes (unos 1.330 millones de euros), experimentando un crecimiento del 109,6% en tasa interanual.

El presidente y consejero delegado de la firma, Motofumi Shitara, ha destacado que la compañía ha marcado récords históricos de facturación y ganancias en este periodo gracias al sólido desempeño de las ventas en casi todas sus divisiones "con especial impulso del negocio de motocicletas en los mercados de la Asean e India y la división de Robótica", así como al control estricto de los gastos y la venta anticipada de activos fijos en Estados Unidos.

EVOLUCIÓN POR ÁREAS DE NEGOCIO

Por segmentos de actividad, la división de 'Movilidad Terrestre' elevó sus ingresos un 19,9%, hasta los 1,47 billones de yenes (unos 8.320 millones de euros). El negocio de motocicletas registró incrementos de ventas tanto en los mercados desarrollados (Europa y EE. UU.) como en los emergentes (India y sudeste asiático).

La división 'Marina' reportó una facturación de 430.200 millones de yenes (+7,8%), unos 2.430 millones de euros, impulsada por el aumento de la demanda de motores fuera de borda en Asia, América Latina, Europa y África, que compensó la desaceleración observada en el mercado estadounidense.

El área de 'Robótica' experimentó un notable repunte, con una cifra de negocio de 94.900 millones de yenes (+30,4%), unos 536 millones de euros, gracias a la fuerte demanda de equipos de fabricación para semiconductores e inteligencia artificial generativa.

En contraste, la división de 'Vehículos Terrestres de Exterior' contrajo sus ingresos un 3,7%, registrando 107.200 millones de yenes (606 millones de euros), afectadas por el cese de la producción propia de ROVs en el marco de sus reformas estructurales. La división de 'Servicios Financieros' facturó 96.600 millones de yenes (+14,9%), unos 546 millones de euros

PREVISIONES Y MEJORA DEL DIVIDENDO

De cara al cierre del ejercicio 2026, Yamaha Motor ha ratificado sus previsiones publicadas el pasado mes de agosto. La multinacional mantiene su objetivo de alcanzar unos ingresos consolidados de 2,9 millones de yenes (unos 16.900 millones de euros), un beneficio operativo de 260.000 millones de yenes (sobre 1.470 millones de euros) y un beneficio neto de 170.000 millones de yenes (alrededor de 960 millones de euros).

Asimismo, ante la evolución positiva del negocio y la mejora del flujo de caja, el consejo de administración ha decidido revisar al alza su previsión de dividendo de fin de año, elevándolo en 10 yenes hasta los 35 yenes por acción (0,19 euros la acción). Sumado al dividendo a cuenta ya distribuido, la retribución total al accionista prevista para el ejercicio 2026 ascenderá a 60 yenes (0,33 euros) por título.