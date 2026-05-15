Yamaha Motor gana 224 millones en el primer trimestre, un 34,5% más

Archivo - 321 Fischer Annett (ger), Seel Annie (swe), Yamaha Motor Europe - X-Raid, Yamaha XYZ1000R Rally Edition, T3 FIA, W2RC, action during the Stage 11 of the Dakar Rally 2022 around Bisha, on January 13th 2022 in Bisha, Saudi Arabia - Photo Frédéric - FREDERIC LE FLOC H / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 15 May. (EUROPA PRESS) -

Yamaha Motor obtuvo un beneficio neto atribuido de 41.260 millones de yenes (223,8 millones de euros) en el conjunto del primer trimestre del año, lo que supone un incremento del 34,5% respecto al mismo periodo del año pasado, según ha informado este viernes la empresa al publicar sus cuentas trimestrales.

Los ingresos entre enero y marzo fueron de 730.121 millones de yenes (3.959 millones de euros), un 16,6% más que un año antes. De su lado, los costes asociados a las ventas avanzaron a un mayor ritmo, hasta los 512.841 millones de yenes (2.781 millones de euros), un 19,6% más.

Los gastos de venta, generales y administrativos de Yamaha Motor alcanzaron los 158.598 millones de yenes (860,2 millones de euros) en el trimestre, lo que supone un alza del 2,2%.

La empresa ha explicado que los ingresos crecieron por registrar mayores ventas, sobre todo en el segmento de motocicletas. Además, ha indicado que logró reducir el impacto en los gastos de los aranceles estadounidenses y los costes de los envíos.

De cara al futuro, la empresa ha avanzado que el impacto de los aranceles será menor de lo previsto, pero que todavía hay incertidumbres por el alza de las materias primas.

En el trimestre, las ventas de motos crecieron un 17%, gracias sobre todo al impulso de Asia (excluyendo Japón), que es el principal mercado de Yamaha Motor, con un alza del 19% en el trimestre.