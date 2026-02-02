Yamaha recorta previsiones para 2025 en un 63% y estima unas ganancias de 90 millones de euros

Archivo - Yamaha - Robert Schlesinger/ZB/dpa - Archivo

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Yamaha ha revisado a la baja su previsión de beneficio neto de 2025, y prevé ahora cerrar el año con unas ganancias de 16,5 millones de yenes (89,8 millones de euros), lo que supone un retroceso de sus estimaciones para el año del 63,3% respecto al pronóstico divulgado el pasado agosto.

El consejo de administración de la firma nipona ha decidido publicar estas nuevas previsiones este lunes, diez días antes de compartir el resultado correspondiente al ejercicio completo de 2025. Frente al año anterior, en caso de cerrar el año con un beneficio neto de 16,5 millones de yenes, la cifra supondría un recorte de las ganancias de Yamaha del 84,7%.

Por otro lado, Yamaha también ha recortado su previsión de ventas en un 1,6% respecto a lo calculado el pasado agosto, y ahora estima que cerrará el año con unos ingresos de 2,53 billones de yenes (x millones de euros).

De su lado, el beneficio operativo se situará en 126.000 millones de yenes (686 millones de euros), una cifra superior en un 5% en comparación con los 120.000 millones de yenes (653 millones de euros) que proyectaba en agosto.

El fuerte recorte en las perspectivas de ganancias se debe a grandes ajustes de impuestos corporativos vinculados a la reversión de activos por impuestos diferidos, desencadenados por mayores costos por aranceles adicionales en EE.UU. y un entorno comercial cambiante en la empresa matriz y su unidad estadounidense.