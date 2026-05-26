Zeekr desembarca en España con cuatro modelos eléctricos premium con altas prestaciones y autonomías - ZEEKR

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La marca china de vehículos eléctricos premium Zeekr ha presentado los primeros cuatro modelos con los que inicia su actividad comercial en España, dentro de una estrategia de expansión europea --que proseguirá en los mercados de Portugal, Francia, Italia y Alemania-- para involucrarse en el segmento 'premium' de vehículos eléctricos.

La firma, perteneciente al grupo automovilístico chino Geely, contará con Salvador Caetano Auto como socio encargado de la distribución y desarrollo de la red comercial y posventa en la Península Ibérica. Así, la compañía arranca con siete establecimientos (tres en Madrid, dos en Barcelona, Málaga y Valencia) y aspira a terminar el año con 16 puntos de venta en 13 provincias del país.

Igualmente, la firma asiática pronostica un volumen de ventas de 600 unidades en la segunda parte del año y hasta 3.500 entregas al cierre del año 2028. Actualmente, Zeekr contaba con una presencia en 15 países europeos y superó las 224.000 entregas de vehículos a nivel mundial durante 2025.

"Estamos muy emocionados por el lanzamiento de Zeekr en España. Esta marca está invirtiendo en un producto de primer nivel, con diseño de vanguardia y seguridad de primer nivel que va a permitir ser una marca con muchos éxitos en España", ha expresado el consejero delegado de Zeekr Europa, Lothar Schupet.

Del mismo modo ha asegurado que España representa "un mercado dinámico y abierto a nuevas formas de entender la movilidad", y señaló que la marca continuará desarrollando vehículos adaptados a las exigencias del cliente europeo desde su centro de diseño de Gotemburgo (Suecia).

CUATRO MODELOS PREMIUM DESDE 37.100 EUROS

La llegada de Zeekr es rompedora, con cuatro modelos a disposición de los clientes españoles: Zeekr 001, Zeekr X, Zeekr 7X y Zeekr 7GT, el cual llegará unos meses más tarde.

Todos ellos están desarrollados sobre la plataforma modular SEA (Sustainable Experience Architecture) de la firma, diseñada específicamente para vehículos eléctricos premium compatibles con arquitecturas de 400 y 800 voltios.

Entre los modelos de lanzamiento destaca el Zeekr 001, un SUV premium con hasta 620 kilómetros de autonomía WLTP y potencias de hasta 544 caballos, capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 3,8 segundos. Su precio parte desde los 60.175 euros al contado como precio de salida en campaña de lanzamiento de marca, mientras que su gama más prestacional 'Sport Edition' sale desde 73.267 euros (las versiones 'Performance' y 'Privilege' se encuentran a partir de 65.175 y 70.050 euros).

La gama también incluirá el SUV compacto Zeekr X, orientado a un uso urbano y disponible con versiones de hasta 496 caballos y autonomías de hasta 415 kilómetros. Su precio al mercado español es desde 37.137 euros, mientras que la versión de mayor autonomía lo hace desde 41.660 euros y cierra la gama la edición 'Privilege' a partir de 46.425 euros.

Además, viene acompañado del Zeekr 7X, un SUV desarrollado sobre arquitectura de 800 voltios con carga ultrarrápida de hasta 480 kW y hasta 615 kilómetros de autonomía pese a tener hasta 646 CV de potencia máxima también logrando aceleraciones de 0 a 100 km/h en menos de 4 segundos. Sus precios son desde 52.500 euros (55.425 en la gama 'Long Range' y 62.250 en la variante 'Privilege').

A ellos se sumará el nuevo Zeekr 7GT, un gran turismo eléctrico diseñado específicamente para Europa, con una aceleración de 0 a 100 km/h en 3,3 segundos y hasta 655 kilómetros de autonomía en su versión de mayor alcance. El más prestacional de los presentados está disponible en la gama de tracción trasera desde 45.675 euros (52.900 y 59.325 en las configuraciones 'Long Range' y 'Privilege').

Todos los modelos contarán con una garantía de hasta diez años, mientras que la estructura de posventa estará respaldada por un centro logístico de recambios ubicado en Mejorada del Campo (Madrid), desarrollado junto a Kuehne+Nagel para garantizar entregas de piezas en plazos de entre 24 y 48 horas en la Península Ibérica y Baleares.