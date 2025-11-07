'1.001 Delicias de Lorca' ofrecerá menús homenaje a la gastronomía regional en cuatro cenas abiertas al público

El director del Instituto de Fomento, Juan Francisco Martínez, con el resto de participantes en el acto de presentación - CARM

LORCA (MURCIA), 7 (EUROPA PRESS)

La tercera edición de las '1.001 Delicias de Lorca' reunirá a chefs de toda la Región en cuatro cenas exclusivas que tendrán lugar los días 20 y 27 de noviembre y 4 y 11 de diciembre en los restaurantes Los Cazorlos, La Alacena, Gastrobar Cañarejo y La Cepa, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Esta iniciativa ha sido presentada este viernes por el director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, (Itrem), Juan Francisco Martínez, la edil de Hostelería del Ayuntamiento de Lorca, Mayte Martínez, y la presidenta de Hostelor, Rosa Perán, en un acto al que han asistido cocineros asociados de Hostelor y Jecomur.

Martínez ha destacado que "esta cita supone escaparate de promoción de la gastronomía regional, que aúna el talento de nuestros cocineros con los productos de los '1.001 Sabores Región de Murcia'. Iniciativas de éxito como esta fortalecen la imagen de la Región como destino gastronómico de calidad y promueven la desestacionalización turística".

Las plazas son limitadas y las reservas deben realizarse directamente en los establecimientos participantes. Los precios de los menús variarán según la propuesta de cada local.

El director del Itrem ha destacado el apoyo de la Comunidad a esta iniciativa, en línea con el Plan de Impulso del Turismo Gastronómico de la Región y del Plan Estratégico de Turismo 2022-2032, que identifica la gastronomía como un producto estratégico por su capacidad de desestacionalizar la demanda, generar empleo y dinamizar la economía regional.

MENÚ EXCLUSIVO EN CADA ENCUENTRO

Cada encuentro ofrecerá un menú exclusivo en el que se pondrán en valor los productos locales y regionales, como la torta y el crespillo lorquino, el pimentón DOP de Murcia, el arroz de Calasparra, también con Denominación de Origen Protegida, la alcachofa, el chato murciano, la carne de toro de lidia o los quesos artesanales de 'La Zarcillera' y 'El Roano', e irán maridados con vinos de la Región de Murcia con denominación de origen y cerveza Estrella de Levante.

Además de disfrutar de un menú y una experiencia única, los chefs se encargarán de explicar al detalle cada uno de los platos y maridajes.

El primer "cuatro manos" se celebrará el jueves 20 de noviembre en el Restaurante Los Cazorlos (carretera de Águilas, kilómetro 2,50, Campillo), donde Daniel Giner cocinará junto a Pepe López, del reconocido Gastrobar 'Seis Sentidos', de Baños y Mendigo.

El 27 de noviembre, Braulio Cantero (La Alacena) compartirá fogones con José Domingo Martínez y Jorge Casanova, de 'Pequeños Lujos' (Cobatillas).

El 4 de diciembre, Vanesa Lorente (Gastrobar Cañarejo) cocinará junto a Gabino Martínez, de 'Arrabal Taberna' (Aledo), y el 11 de diciembre, el cierre tendrá lugar en Taberna La Cepa, donde Germán Segura elaborará el menú junto a Rosalía Bastida, de 'El Casino Felymar' (Cehegín).