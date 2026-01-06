Unos 11.000 lorquinos disfrutaron en la víspera del Día de Reyes junto a Melchor, Gaspar y Baltasar

Celebración del Día de Reyes en Lorca - AYUNTAMIENTO DE LORCA

LORCA (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

La víspera del 'Día de Reyes' de este año que acabamos de estrenar, pasará a la historia por la multitudinaria celebración que se vivía en el complejo de Ferias y Congresos Francisco Jódar. La previsión de fuertes lluvias de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se cumplía. Durante todo el día se registraban precipitaciones que por momentos llegaron a ser muy intensas, sobre todo, por la tarde.

"Teníamos muy claro que los niños lorquinos iban a poder disfrutar de Melchor, Gaspar y Baltasar en las horas previas a la Noche de Reyes, como manda la tradición. Desde días antes, trabajábamos en distintas opciones, como hacíamos partícipe a los lorquinos. Conforme las advertencias de la Aemet se fueron confirmando los planes que teníamos trazados se pusieron en marcha. Así, logramos que los niños lorquinos, sus padres y sus abuelos disfrutaran de una jornada única", ha afirmado este martes la edil de Festejos, María de las Huertas García Pérez.

El Auditorio Margarita Lozano acogía la bienvenida a Melchor, Gaspar y Baltasar, que agradecían la oportunidad que se les brindaba para compartir la jornada de lluvia a buen recaudo. "Creo que pocas veces se ha visto el Margarita Lozano tan abarrotado de público. Estaba lleno cuando los Reyes Magos llegaban", indicaba la edil.

"Se vivieron escenas muy emotivas, como pequeños de apenas unos meses de vida que descansaban plácidamente en brazos de Melchor, Gaspar o Baltasar. Dijimos que los Reyes Magos no se irían hasta que el último niño que quisiese compartir unos instantes con ellos pudiera hacerlo, y así ocurrió", ha añadido.

Unas 2.000 personas disfrutaban de la bienvenida y posterior recepción a los Reyes Magos en el Auditorio Margarita Lozano. Mientras, en los pabellones del complejo de Ferias y Congresos Francisco Jódar, más de medio centenar de técnicos de sonido, iluminación, escenografía, atrezzo, daban los últimos retoques a un mundo mágico y de ilusión, la 'Casa de los Reyes Magos', que abría sus puertas a primera hora de la tarde.

Las carrozas que iban a formar parte de la Cabalgata de Reyes Magos, se situaron estratégicamente para que los niños pudieran fotografiarse no sólo junto a ellas, sino también con los personajes que les iban a dar vida. Este año la cabalgata tenía como motivo principal los juguetes.

"Los niños se pudieron acercar a cada uno de esos espacios que se recrearon, donde estaban sus personajes favoritos. Con ellos, se fotografiaron y hasta formaron parte de esas aventuras. No faltaron sus héroes y los protagonistas de sus películas y series favoritas. Todo estaba perfectamente recreado para que pasaran una jornada única junto a sus padres, sus abuelos. Y no faltó el tradicional Roscón de Reyes, cargado de sorpresas, y un buen chocolate caliente", ha agregado María de las Huertas García.

Desde instantes antes de que se abriera la 'Casa de los Reyes Magos', ya había público que esperaba expectante a las puertas del Palacio de Ferias y Congresos Francisco Jódar. "Estuvieron abarrotados desde principio a fin, con una rotación constante. Los participantes pudieron disfrutar de cánticos navideños, que ofrecía el Coro del Colegio Alfonso X el Sabio, que ha puesto banda sonora a la llegada de los Reyes Magos, pero también de los montajes que realizaban las distintas academias de danza de la ciudad".

"La Policía Local también participaba con su unidad canina. Y, mientras, patinadores de la Escuela de Patinaje de Lorca, animaban a todos, junto a zancudos, pajes. Creo que todos disfrutamos mucho de una nueva experiencia que logró que nos olvidásemos de suspensión de la cabalgata por culpa de la lluvia", ha explicado.

Unas 10.000 personas se calcula que 'desfilaron' por la 'Casa de los Reyes Magos', en la que más de medio millar de figurantes se daban cita. Y, todo, coordinado por la Concejalía de Festejos. "Mi agradecimiento a todos los que estos días han trabajado para que la ilusión de los más pequeños en este día tan especial se hiciera patente. Teníamos claro que la 'Casa de los Reyes Magos' debía de ser un lugar inolvidable para disfrutar en las horas previas a que Sus Majestades visitasen nuestros hogares, y después de que el tiempo nos obligase a suspender la cabalgata de Reyes", ha explicado la edil de Festejos.

Por último, daba las gracias a todos los que acudían hasta el Auditorio y el Palacio de Ferias y Congresos Francisco Jódar. "La respuesta no ha podido ser mejor. Nada más dar a conocer el plan alternativo, los horarios y los lugares se difundieron por todos lados, lo que permitió que los lorquinos estuvieran al corriente y pudieran participar de ellos, como ocurría. Es un triunfo de todos, que tenía unos protagonistas indiscutibles, los niños, que han podido disfrutar de una jornada que probablemente no olvidarán".