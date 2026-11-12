1,9 millones para el tratamiento oncológico con radioterapia avanzada de los pacientes del Área I de Salud

MURCIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Salud, ha dado luz verde a un contrato, con un presupuesto base de licitación de 1.900.600 euros, para garantizar el tratamiento con protonterapia a pacientes oncológicos del Área I de Salud Murcia Oeste.

La protonterapia es una técnica de radioterapia externa que concentra la dosis de radiación directamente en el tumor y minimiza los daños y la exposición a los tejidos que lo rodean.

A diferencia de la radioterapia convencional, los protones depositan su energía máxima en un punto preciso - el llamado 'pico de Bragg'- y se detienen, sin irradiar los tejidos más allá del tumor.

Este tratamiento está indicado en tumores de difícil acceso para ser abordados en un quirófano o próximos a órganos sensibles, y su principal ventaja radica en la reducción de los efectos secundarios a largo plazo, algo especialmente relevante en niños.

Gracias a este contrato, se asegura el derecho a la protección de la salud de los ciudadanos que serán tratados en centros que dispongan de esta tecnología tan específica.

El año pasado ocho pacientes (cuatro adultos y cuatro pediátricos) se sometieron a este tratamiento.

Este año, hasta mayo, nueve han recibido radioterapia con protones (ocho pediátricos y un adulto).