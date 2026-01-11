Las 19 Salas de Estudio Municipales suman más de 6.500 nuevos usuarios en 2025, alcanzado los 300.000 anuales

MURCIA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las 19 Salas de Estudio Municipales, ubicadas en barrios y pedanías, abren sus puertas también los días festivos para que los estudiantes puedan preparar sus exámenes en estos espacios tecnológicamente adaptados, accesibles, climatizados y silenciosos. En 2025 cerca de 300.000 personas han hecho uso de alguna de estas instalaciones, que abren sus puertas las 24 horas, de los que 6.570 han sido nuevos usuarios.

La concejal de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López, ha destacado "la buena acogida que tienen estos espacios municipales que abren sus puertas los 365 días del año, las 24 horas del día, y que a lo largo de 2025 cada día se han realizado 18 altas de nuevos usuarios diarias, por lo que el año ha cerrado con más de 6.500 nuevos usuarios".

LAS SALAS DE ESTUDIO ARROJAN UNA MEDIA DE 70% DE USUARIOS AL DÍA

Además, de las 19 Salas de Estudio Municipales, la ubicada en Ronda Sur con 232 puestos es la más solicitada por los usuarios, registrando un lleno casi del cien por cien diariamente, por lo que cierra el 2025 con casi 210.000 usuarios, de los 300.000 totales.

La de Aljucer, con 30 puestos, es la segunda más visitada con una media de ocupación del 80 por ciento. En el resto de Salas la media de visitantes al día es del 70 por ciento.

Otro dato positivo que arroja este balance es que, con respecto a 2024, se ha incrementado en un 10 por ciento la ocupación de estos espacios municipales para el estudio, destacando en esta subida en las de Los Dolores, Alquerías, Llano de Brujas y Los Garres.

EL AYUNTAMIENTO IMPULSA 9 SALAS DE ESTUDIO NUEVAS EN EL MUNICIPIO

La Concejalía de Educación y Atención a la Ciudadanía tiene en marcha otras cinco nuevas salas. En 2026 abrirán sus puertas las Salas de Estudio de El Esparragal, que ya está en obras, y Monteagudo, y además están en marcha los encargos de los proyectos del Barrio del Progreso, Corvera y La Arboleja sumando todas ellas en total 292 nuevas plazas.

Además, desde la Concejalía de Pedanías y Vertebración Territorial, tiene previsto la construcción de cuatro nuevas Salas de Estudio que darán este servicio en Santo Ángel, Santiago y Zaraiche, Cabezo de Torres y Puente Tocinos, en coordinación con la concejalía de Educación y Atención a la Ciudadanía, responsable de gestionar estas infraestructuras. Con estos nuevos espacios sumarían un total de 28 Salas a la red municipal, abriendo sus puertas 24/7, los 365 días del año.

El resto de Salas las podemos encontrar en Alquerías (70 puestos); Beniaján (84 puestos); Casillas (24 puestos); Cobatillas (20 puestos); El Raal (72 puestos); Llano de Brujas (30 puestos); Los Dolores (50 puestos); Los Garres (38 puestos); Los Martínez del Puerto (22 puestos); Rincón de Seca (30 puestos); Sangonera la Seca (50 puestos); Sangonera la Verde (44 puestos); San José de la Vega (26 puestos); Torreagüera (50 puestos); Zeneta (24 puestos) y la Sala The Open Faculty, asociada a la RMSEM por convenio con 80 plazas, y en horario de 8.30 a 19.00 horas.

La Red Municipal de Salas de Estudio de Murcia, dependiente e integrada en los servicios de la Red Municipal de Bibliotecas de Murcia (RMBM) de la Concejalía de Educación y Atención a la Ciudadanía, brinda un espacio adecuado para el desarrollo de las actividades académicas, ofreciendo las comodidades necesarias para que las personas usuarias puedan estudiar en un ambiente tranquilo y con la imprescindible concentración.

"Constituyen una herramienta más del Ayuntamiento de Murcia que contribuye con sus instalaciones y servicios a la conciliación de la vida laboral y familiar", destacan desde el consistorio.