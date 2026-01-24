Unos 2.000 escolares asisten en la Filmoteca regional a las sesiones de la Semana del Cine Espiritual

Imagen de una de las sesiones de la Semana del Cine Espiritual celebrada en la Filmoteca regional - CARM

Cerca de 2.000 escolares participaron esta semana en la Filmoteca de la Región de Murcia 'Francisco Rabal' en la Semana del Cine Espiritual que realiza el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes en colaboración con la Diócesis de Cartagena y que contó con una programación de cinco largometrajes.

En concreto, desde el lunes y hasta el jueves se ofrecieron dos sesiones cada mañana para escolares, bajo el lema 'Construyendo puentes', en las que se proyectaron películas que abordan valores relacionados con la bondad y la ayuda inesperada ante situaciones de conflicto y enfrentamientos.

Los largometrajes seleccionados fueron 'El Rey de Reyes', de Seong-ho Jang; 'Te protegerán mis alas', de Antonio Cuadri; 'La historia de Souleymane', de Boris Lojkine; 'La bicicleta de Bartali', de Enrico Paolantonino, y 'Alas blancas', de Marc Forster.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, indicó que "para nosotros es muy importante contar con una oferta cultural amplia y diversa en todos nuestros centros para que la disfrute el conjunto de la sociedad. Dentro de este trabajo, colaboramos con diferentes colectivos sociales en acciones especiales en la Filmoteca regional, como las que hemos realizado con motivo de la Semana del Cine Espiritual. Tenemos nuestras puertas abiertas al conjunto de los ciudadanos".

Además de estas proyecciones para escolares, la Semana de Cine Espiritual en la Filmoteca regional se completó con cinco sesiones gratuitas y de entrada libre para todos los públicos, en las que se proyectaron las películas 'Te protegerán mis alas', 'La historia de Souleymane', 'Alas blancas', 'El Rey de Reyes' y 'Bonhoeffer, el espía'.