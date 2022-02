Unas 3.000 personas y 500 tractores se manifiestan en las calles de Murcia bajo el lema 'Futuro y respeto para el campo'

16-02-22 Manifestación De Las Organizaciones Agrarias En Murcia. - EDU BOTELLA

MURCIA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de 3.000 personas entre agricultores y ganaderos y unos 500 vehículos agrícolas han participado este miércoles en la manifestación convocada por las principales asociaciones del sector primario regional, entre las que se encuentran Asaja, COAG y UPA, bajo el lema 'Futuro y respeto para el campo', según han informado los organizadores de la movilización.

Desde la Delegación de Gobierno han calculado que a la manifestación ha acudido 474 vehículos agrícolas, de los cuáles 257 son tractores, 121 camiones y 96 otra clase de vehículos utilizados para labores agrarias. Mientras que, la misma fuente, habla de unas 3.000 las personas que han participado en el transcurso de este acto reivindicativo.

Los manifestantes han recorrido minutos después de las 11.00 horas las principales calles de la ciudad de Murcia. La protesta ha estado encabezada por una gran pancarta que han portado los máximos representantes de las asociaciones convocantes del sector primario de la Región de Murcia, entre ellas Asaja, COAG y UPA, y que ha contado con el apoyo del Sindicato Central de Regantes (Scrats), y organizaciones empresariales profesional como la asociación de profesional de la exportación (Proexport) y la Federación de Cooperativas Agrícolas de Murcia (Fecoam).

A la marcha reivindicativa se han sumado varias decenas de tractores y remolques llegados desde todos los puntos de la Región de Murcia, que se han colocado delante de la cabecera. Esta participación ha supuesto, según los cálculos del presidente de Proexport, Mariano Zapata, si no un paro total "un porcentaje muy alto" de trabajores que no han realizado ninguna actividad. "Casi todos los almacenes de la Región han cerrado y en el campo un porcentaje muy alto esta parado", ha precisado Zapata.

En la misma línea se ha expresado otro de los representantes de las empresas agrícolas, el presidente de Fecoam, Santiago Martínez, quien ha asegurado que "hay un paro general del sector", al tiempo que ha reconocido en la convocatoria han participado miembros de las 84 cooperativas asociadas a esta organización.

REIVINDICACIONES

Los agricultores y ganaderos han manifestado que el sector primario se encuentra en "una grave crisis". Para el presidente regional de COAG, José Miguel Marín, "está en juego el modelo productivo de la Región y el modelo productivo agrario tal y como lo conocemos".

Las principales reivindicaciones de los manifestantes son compartidas por la mayoría de los organizadores. Entre ellas, reclaman la subida de los costes de producción de los productos agrícolas y ganaderos, una Política Agraria Común (PAC) actual que consideran "altamente perjudicial" y medidas que palíen la falta de agua para riego y otras que vayan en contra la competencia "desleal" de terceros países que "no cumplen las normativa sanitaria que nos exigen a los productores de aquí", ha comentado, el secretario general de UPA, Marcos Alarcón.

Desde otra de las organizaciones participantes, el presidente regional de Asaja, José Martínez Quiñonero, ha sido más vehemente al considerar que el campo está ante "una hecatombe", ya que argumenta que "los políticos no nos han defendido" ante problemas como los precios, que "estamos sufriendo de electricidad, gasoil, la mano de obra y nos niegan el agua".

Además, ha pedido reducir la burocracia para permitir "que los jóvenes no abandonen el campo". Quiñonero ha ido más allá al exigir que "si no nos hay soluciones deberíamos parar el campo y que no haya suministros en los supermercados".

Finalmente, el presidente de Scrats, Lucas Jiménez, ha denunciado la "politización de la planificación hidrológica", y ha puesto como ejemplo que con el nuevo caudal ecológico de 100 metros cúbicos incluido en los nuevos planes de cuenca del Tajo para detraer del trasvase "estarían cubiertas las necesidades de la población, la industria y la agricultura de Alicante, Murcia y Almería".