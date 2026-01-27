Unos 30.700 hogares de la Región de Murcia tienen a todos sus miembros activos en paro

MURCIA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El número de hogares con todos sus miembros activos en paro aumentó en la Región de Murcia en 1.100 en el cuarto trimestre de 2025, hasta situarse en 30.700, según la Encuesta de Población Activa (EPA), difundida este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De los datos consultados por Europa Press en el Portal Estadístico de la Región de Murcia (Econet) se desprende que esta cifra supone el 5,13% del total de hogares de la comunidad autónoma.

Asimismo, la cifra de hogares en los que todos los activos figuran como ocupados aumentó un 2,92%, hasta situarse en 381.200, lo que representa el 63,74% del total y el 82,65% de los que tienen al menos un miembro activo.