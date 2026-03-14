El 34% de las estafas "online" se originan ya en redes sociales, por encima del correo electrónico

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MURCIA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Consumidores y Usuarios en Red (Consumur), con motivo de la celebración este domingo del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, recuerda a la ciudadanía la importancia de reclamar y defender nuestros derechos cuando los mismos son vulnerados.

Para conmemorar este día, la organización se está centrando en intensificar la labor de información especialmente sobre el comercio electrónico y los fraudes a través de las redes, dado que según datos del Informe sobre Ciberseguridad del Consumidor 2025, publicado por la empresa de ciberseguridad Bitdefender, el 34 por ciento de las estafas 'online' en 2025 se originaron en redes sociales, por encima del correo electrónico.

El Área de los Servicios Jurídicos de Consumur constata esta realidad, dado que se han incrementado considerablemente en el último año las consultas y reclamaciones relacionadas con fraudes online.

En relación a los colectivos más afectados, la organización tiene claro que los jóvenes son uno de ellos, como así manifiesta el presidente de la asociación, Roberto Barceló: "los jóvenes menores de 30 años conforman un sector de población que, aun habiendo nacido en el marco de este mundo tecnológico, el conocimiento y manejo que se tiene de las redes, va desacompasado del conocimiento de los derechos y mecanismos de protección en situaciones de exposición ante un fraude, que no se tienen".

"Un colectivo, por tanto, vulnerable al que se necesita darle una atención diferenciada acorde a su perfil, precisamente utilizando las mismas herramientas con las que mejor se maneja en la comunicación social", continúa Barceló.

Consumur ha lanzado un video sobre la importancia de reclamar si nos hemos visto afectados por fraudes online, así como por cualquier otra situación, y ha programado una sesión informativa sobre los principales derechos de los consumidores y usuarios y los mecanismos de defensa, dirigida a alumnos de Formación Profesional del IES Cañada de las Eras, de Molina de Segura (Murcia). La misma tendrá lugar el lunes, 16 de marzo, a las 12.25 horas, en la biblioteca del centro educativo.

Finalmente, la organización anima a todos los consumidores y usuarios que reclamen ante cualquier situación en la que consideren que sus derechos han sido vulnerados y que adopten un papel activo y crítico ante los abusos del mercado. Consumur pone a disposición de la ciudadanía su Teléfono de Atención al Consumidor y Usuario 968223082 y su web www.consumur.org.