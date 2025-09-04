El 36% de los incendios forestales registrados este verano en la Región fue supuestamente intencionado

MURCIA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia ha registrado entre el 1 de junio y el 31 de agosto un total de 64 incendios forestales, que calcinaron más de 64 hectáreas, y el 36% fue supuestamente intencionado.

Así lo ha puesto de manifiesto este jueves el portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, en una rueda de prensa celebrada en el Palacio de San Esteban tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno.

Ortuño ha recordado que el Plan Infomur, de lucha contra los incendios forestales en la Región, moviliza diariamente a más de 500 personas que llevan a cabo tareas de vigilancia, coordinación y extinción de incendios forestales.

Más del 90% de los incendios forestales contabilizados desde el 1 de junio hasta el último día de agosto afectó a una superficie inferior a una hectárea, quedando en conato.

El portavoz autonómico ha dado las gracias, en nombre del Gobierno regional, a los efectivos del Plan Infomur, "personas que actúan con dedicación, con profesionalidad y, por supuesto, con una total entrega para conservar el patrimonio natural que atesora la Región de Murcia".