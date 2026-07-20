Los 50 menores saharauis del programa 'Vacaciones en Paz' llegan a la Región para pasar el verano - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE LA REGIÓN DE MURCIA

MURCIA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha recibido este lunes a los 50 menores procedentes de los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf (Argelia) que pasarán los meses de verano en la Comunidad Autónoma dentro del programa 'Vacaciones en Paz 2026'.

Los niños permanecerán durante el periodo estival acogidos por familias de la Región de Murcia, en el marco de una iniciativa de carácter solidario que se desarrolla anualmente desde principios de los años noventa, aunque las primeras llegadas de menores saharauis a España se remontan a 1979, según ha informado la Delegación del Gobierno.

Durante el acto de bienvenida, Lucas ha animado a los menores a disfrutar de su estancia en España y ha agradecido la colaboración de las familias de acogida y de la Asociación Sonrisa Saharaui.

Desde 2014, cerca de 37.500 menores saharauis han participado en el programa 'Vacaciones en Paz', impulsado en el marco del compromiso de solidaridad de España con la población de los campamentos de refugiados saharauis.