El 75% de los autónomos de la Región ha subido sus precios en el último año y más del 50% prevé volver a subirlos

MURCIA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El 78,8% de los autónomos de la Región de Murcia ha visto incrementados sus gastos en el último año; el 42,4% declara que su facturación ha bajado en ese mismo periodo; más del 75% se ha visto obligado a subir precios; y más de la mitad cree que va a tener que volver a hacerlo en los próximos meses.

Así se desprende del primer Barómetro del Trabajo Autónomo de la Región de Murcia, correspondiente al primer trimestre de 2025, que ha presentado este lunes la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, y el secretario general de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), José Luis Perea.

Esta herramienta pionera --que solo se lleva a cabo en la Región de Murcia-- forma parte del Observatorio del Autónomo que, enmarcado en la Estrategia Integral del Trabajo Autónomo 2022-2025 y recoge con periodicidad trimestral la percepción directa del colectivo autónomo.

López Aragón ha recordado que la Región cuenta más de 104.800 autónomos al cierre de marzo de 2025, casi 1.500 autónomos más con respecto al mismo mes del año anterior (+1,4%, incremento superior a la media nacional) y, de ellos, ha puesto en valor el protagonismo del emprendimiento femenino. "Las mujeres representan ya casi el 37% del colectivo tras crecer un 1,7% interanual", ha precisado.

Perea ha subrayado que la mitad de las altas son de mujeres autónomas y ya representan casi un 40% del total de autónomos, uno de los mayores porcentajes por CCAA, lo que a su parecer se debe a que "las mujeres encuentran en el autoempleo una posibilidad de conciliar su vida laboral y familiar".

En cuanto a los sectores más importantes, destaca el comercio que concentra un 25% del total de autónomos; seguido de la construcción (11,7%); la agricultura (8,8%); la hostelería y los servicios profesionales (8%); y la construcción, que es el sector que está más creciendo en este primer trimestre con un incremento del 2,36%.

Ha subrayado que hay un importante número de autónomos extranjeros y ya representan un 10,4% frente al 14% de la media nacional.

La cotización media del autónomo de la Región en un 63% de los casos está en 1,5% de la base mínima de cotización; y hay casi 14.800 autónomos empleadores en la Comunidad --con contratados asalariados--, lo que supone un 14,2% del total regional.

PREVISIONES PARA 2025

En comparación con el primer trimestre de 2024, el 45,5% de los autónomos mantiene su facturación; un 27,3% manifiesta que ha crecido su facturación; y un 21,1% explica que ha bajado su facturación.

Respecto a las previsiones de cara a 2025, el 36,4% cree que su situación se mantendrá igual; un 27,3% no sabe si va a crecer o no por la situación económica; un 27% afirma que decrecerá su negocio; y un 9,1% afirma que su negocio crecerá.

Un 30,5% de los encuestados afirma que han facturado lo mismo que el primer trimestre del año 2024; mientras que para un 21,1% ha aumentado la facturación; y para un 42% ha disminuido.

El 78% de los autónomos de la Región manifiesta que tienen más gastos en sus negocios y que, lógicamente, eso lastra su competitividad.

El 75,8% de los autónomos murcianos ha repercutido esos gastos incrementando sus productos y sus servicios; mientras que un 18,2% no los ha repercutido. El 54,6% prevé que va a tener que subir sus productos en los próximos meses porque tiene más gastos; y 9,1% dice que no los va a subir.

Respecto a los 14.800 autónomos empleadores en la Región, el 60% no ha buscado trabajadores este año; mientras que un 18% ha buscado trabajadores, pero no ha conseguido contratarlos; un 15% ha tardado más tiempo de lo habitual en contratar trabajadores; y un 6,1% ha contratado sin problemas. Perea ha considerado que hay que ahondar en las causas de la falta de personal, "que tienen que ver muchas veces con la formación".

Además, el 54% de los autónomos cree que no va a contratar empleados durante los próximos meses; un 18% cree que es posible hacer nuevas contrataciones; y el 27% no sabe o no contesta porque no tiene claro cómo va a ir su negocio.

FINANCIACIÓN

Perea ha lamentado que los autónomos murcianos tienen más dificultades de acceso a la financiación que los del resto del país. De hecho, solo un 6% ha accedido a financiación sin problemas frente al 22% de la media nacional; un 3% sí han accedido a ella pero les ha resultado difícil; a un 9,1% le han denegado financiación frente a un 3,7% de la media nacional; y hay un 21% de autónomos murcianos que dicen que no pueden endeudarse más.

Asimismo, un 60% de autónomos de la Región dice que no necesita financiación frente a un 40% a nivel nacional.

En cuanto a los asuntos que afectan más a los autónomos valorados en una clasificación del 1 (no le afecta) al 4 (le afecta mucho), se sitúan los costes de los alquileres y de la hipoteca les (1,89); los seguros sociales (3); las cargas impositivas (3,12); y la inflación (3,45).

Asimismo, ha lamentado que el 42% de los autónomos de la Región sufre morosidad, fundamentalmente, de otras entidades privadas (tanto de clientes como de otras empresas) que representan un 24,2%; mientras que sufren morosidad de las administraciones públicas un 6%; y no sufre morosidad en torno a un 57%.

PREVISIONES DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Casi el 75% de los autónomos perciben la economía española como negativa o como muy negativa para el próximo año. En concreto, un 45,5% tiene una percepción negativa y un 30% tiene una percepción muy negativa.

Finalmente, el 97% de los autónomos considera que se han incrementado las cargas administrativas, según Perea, quien ha recordado que un autónomo pierde casi 14 días de papeleo al año, por lo que ha instado a "corregir" este índice.

En este sentido, López Aragón ha remarcado que su Consejería está trabajando para que la cuarta ley de Simplificación Administrativa se pueda llevar a la Asamblea Regional para su aprobación. La Consejería también está trabajando en la nueva Estrategia Integral de Autónomos.

En paralelo, la consejera ha hecho balance del primer año de actividad de la Oficina del Autónomo, creada en marzo de 2024, que ha atendido más de 230 consultas presenciales, telefónicas y digitales. La oficina también ha "consolidado su visibilidad y utilidad" con presencia activa en redes sociales y participación en eventos.

La consejera ha anunciado que actualmente se está trabajando para llevar la Oficina del Autónomo a otros municipios. Para impulsar esta estrategia, el Gobierno regional ha destinado 300.000 euros a ATA.

PREOCUPACIONES

Al ser preguntado por los principales retos, Perea ha destacado que le preocupan las "dificultades" que tienen los autónomos de la Región en el acceso a la financiación; ha lamentado que el 42% de los autónomos sufre morosidad; y también ha llamado la atención sobre el "desconocimiento" que tienen de algunas ayudas.

Asimismo, ha achacado a la "desinformación" el hecho de que solo un 14,8% de los autónomos murcianos se acojan a la tarifa plana, que es una medida nacional que permite pagar durante el primer año solo en torno a 80 euros de cotización. A nivel nacional, los autónomos que se acogen a esta medida rondan el 40 y el 50%.

Por otro lado, Perea ha mostrado su preocupación por la importancia que tiene el comercio en la Región de Murcia, ya que casi uno de cada cuatro autónomos es comerciante. "Y el comercio está atravesando una situación muy difícil, sobre todo, por los cambios de hábitos de los consumidores: al final es más fácil comprar con una APP en el móvil que irse a la tienda de proximidad", ha añadido.

Perea ha reconocido el efecto que puede tener, "evidentemente", la reducción de la jornada laboral y el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en los resultados del barómetro. De hecho, ha señalado que determinadas medidas adoptadas por el Gobierno central "afectan" a las grandes empresas pero "destrozan" a los autónomos.