El 75% de los jóvenes con discapacidad no confía en poder independizarse antes de los 35 años MURCIA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

En el marco del 12 de agosto, Día Internacional de la Juventud, el Observatorio de la Vulnerabilidad y el Empleo de la Fundación Adecco, con el apoyo de Wärtsilä, presenta la XI edición del informe 'Jóvenes con discapacidad, motor de futuro', un análisis que basa sus conclusiones en una encuesta a 101 personas con discapacidad menores de 35 años, de las cuales un 75% está buscando trabajo.

El grueso de las personas encuestadas (51,4%) tiene entre 26 y 30 años; un 19,7% entre 21 y 25 años; un 18,1% 20 años o menos y un 10% entre 31 y 34 años.

RADIOGRAFÍA DEL MERCADO LABORAL DE LOS JÓVENES CON DISCAPACIDAD

Un 76,2% de los jóvenes con discapacidad en edad laboral estaría fuera del mercado laboral en la Región de Murcia La incorporación al mercado laboral continúa siendo uno de los principales desafíos para los jóvenes con discapacidad.

Según los datos del INE, la participación laboral de los jóvenes con discapacidad en España es especialmente reducida. Su tasa de actividad alcanza el 22,7%, muy por debajo de la registrada entre la totalidad de los jóvenes en España (36,5%) y también inferior a la del conjunto de las personas con discapacidad, que se sitúa en el 35,4%.

Aunque ligeramente por encima de la media nacional, la participación laboral de las personas con discapacidad en la Región de Murcia se sitúa en un escaso 37%.

EL DESAFÍO DEL PRIMER EMPLEO

Según el 8º informe Jóvenes con Discapacidad, motor de futuro, del Observatorio de la Vulnerabilidad y el Empleo de la Fundación Adecco, las personas menores de 30 años con discapacidad tardan una media de 24,5 meses en encontrar empleo.

Esta realidad se traslada al imaginario cultural de los jóvenes con discapacidad, interiorizándose en su propia percepción. Así, el 86% ve "muy difícil" acceder a un primer empleo y más de tres cuartas partes (76,5%) cree que tardará más de un año en encontrarlo.

La puerta de entrada al mercado laboral sigue siendo especialmente estrecha para los jóvenes con discapacidad. Un 55% afirma haber experimentado alguna situación de discriminación durante su búsqueda de empleo. El 65% asegura que envía su currículum sin obtener respuesta, mientras que el 38,5% considera que, durante las entrevistas, el foco se pone en su discapacidad y no en sus habilidades y/o potencial.

LA IA: ENTRE LA OPORTUNIDAD Y LA INCERTIDUMBRE

La inteligencia artificial está transformando el mercado laboral y, especialmente, la forma de acceder a algunos puestos de entrada. Aunque todavía es pronto para conocer su impacto real sobre el empleo juvenil, distintos estudios apuntan a que esta tecnología está comenzando a cambiar las vías de acceso a determinadas profesiones, concretamente aquellas que tienen que ver con la programación, análisis de datos, redacción o atención al cliente.

En este contexto, resulta especialmente relevante conocer cómo perciben este cambio los propios jóvenes con discapacidad y qué impacto creen que puede tener en sus oportunidades laborales. Los resultados de la encuesta muestran que esta preocupación ya está presente entre ellos.

Un 42% teme que la inteligencia artificial reduzca las oportunidades de acceso al primer empleo al asumir tareas que tradicionalmente desempeñaban los perfiles con menor experiencia, a través de la automatización.

Sin embargo, la percepción sobre la inteligencia artificial no es exclusivamente de preocupación: un 23,9% cree que la IA no tendrá un impacto significativo en sus oportunidades laborales. Además, los resultados reflejan también una actitud abierta hacia esta tecnología y una rápida incorporación a la vida cotidiana.

Más de la mitad de los jóvenes con discapacidad (53,2%) afirma utilizar herramientas de IA con fines profesionales, especialmente para preparar el currículum y la entrevista o mejorar su perfil profesional. Además, un 47% las emplea en su vida personal para resolver dudas, estudiar, organizar tareas o crear contenidos.

EMANCIPARSE ANTES DE LOS 35, UNA META LEJANA

Según Eurostat, la edad media de emancipación en España alcanza ya los 30 años, casi cuatro años más tarde que la media de la Unión Europea (26,4 años). Esto convierte a nuestro país en el quinto de la UE en el que los jóvenes abandonan más tarde el hogar familiar.

Según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE (2025), el 67,1% de las personas de 18 a 34 años en España convivía con alguno de sus progenitores en 2025. Un porcentaje que podría dispararse hasta el 82% entre los jóvenes con discapacidad, según los datos de la presente encuesta.

En este sentido, las respuestas obtenidas apuntan a que el porcentaje de quienes seguirían viviendo con sus progenitores se elevaría hasta el 82%, debido principalmente a las mayores dificultades de acceso al empleo (prejuicios, estereotipos sociales y/o falta de acompañamiento individualizado) y a la necesidad de apoyos específicos para desarrollar una vida independiente.

En este contexto, el 74,8% de los jóvenes con discapacidad cree que no podrá independizarse antes de cumplir los 35 años, un dato que pone de manifiesto cómo el acceso al empleo y a la vivienda condiciona no solo la autonomía económica, sino también la posibilidad de desarrollar un proyecto vital propio y, con ello, normalizar su vida.

Asimismo, los resultados de la encuesta muestran que la estabilidad laboral es el principal requisito para dar el paso hacia la emancipación. Un 61,8% identifica el desempleo como el mayor obstáculo para independizarse, mientras que un 56,9% señala el elevado coste de la vivienda. A ello se suman dificultades específicas relacionadas con la accesibilidad. Un 55,6% de los jóvenes afirma que la falta de vivienda accesible (27,1%) o la necesidad de contar con apoyos específicos (18,5%, por ejemplo, ayuda en el aseo y/o vestido o necesidad de apoyo emocional) dificulta su emancipación.

Por último, un 38,2% considera que, incluso teniendo empleo, sus ingresos no son suficientes para afrontar un proyecto de vida independiente. Según los datos del INE, los jóvenes con discapacidad -entre 16 y 24 años- perciben una ganancia bruta media de 1220 euros mensuales, un 16% inferior a la de los jóvenes sin discapacidad, que alcanza los 1455 euros.

EL SALARIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

"Vivir de forma autónoma se ha convertido en un desafío para la mayoría de los jóvenes, pero en el caso de aquellos con discapacidad, el reto se intensifica: las mayores dificultades para acceder al primer empleo o una elevada concentración en determinados sectores y en Centros Especiales de Empleo, condicionan sus ingresos y, con ello, también sus oportunidades de iniciar una vida independiente", destaca Begoña Bravo, directora de Inclusión de la Fundación Adecco.

Al preguntar a los jóvenes con discapacidad qué cambiaría en sus vidas si tuvieran un empleo de estas características, casi la mitad (49,8%) afirma que podría independizarse. Un dato que confirma que, aunque hoy perciben la emancipación como una meta difícil de alcanzar, constituye en la práctica uno de sus principales anhelos.

Un 38,4% considera que tener un empleo estable mejoraría su salud mental, un dato que pone de relieve la estrecha relación entre empleo y bienestar emocional. Además, un 29% cree que podría plantearse formar una familia, mientras que un 25,5% aprovecharía esa estabilidad laboral para seguir estudiando o ampliar su formación.