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MURCIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 80,5% de los trabajadores autónomos de la Región de Murcia asegura que sus gastos han aumentado en los últimos doce meses y el 74,4% afirma haber subido sus precios desde septiembre de 2025, según el Barómetro del tercer trimestre de 2026 elaborado por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) para el Observatorio del Trabajo Autónomo de la Región de Murcia.

El informe, elaborado a partir de 164 entrevistas realizadas entre el 25 de septiembre y el 2 de octubre sobre un universo de 105.785 afiliados (con un margen de error del 7,65%), indica que el 52,4% de los encuestados mantiene igual la actividad de su negocio respecto al tercer trimestre de 2025, mientras que el 25,6% declara un descenso y el 20,7% un crecimiento.

En cuanto a la facturación interanual, el 36,6% señala que se ha mantenido estable, el 31,7% que ha aumentado y el 29,3% que ha disminuido.

De cara al cuarto trimestre de 2026, el 56,6% prevé mantener su actividad, el 23,6% espera crecer y el 11% estima un decrecimiento, mientras que un 52,4% anticipa nuevas subidas de tarifas antes de finalizar el año.

A tres años vista, el 28,1% prevé estabilidad, el 22% crecimiento (18,3% moderado y 3,7% notable), el 23,2% retrocesos (15,9% moderado y 7,3% en riesgo de cierre o reducción significativa) y el 25,6% responde que no sabe.

En el ámbito laboral, el 92,7% de los encuestados afirma haber mantenido su plantilla en el último año, frente a un 3,7% que la amplió y otro 3,7% que la redujo.

El 72,5% indica que no ha buscado trabajadores recientemente; entre el 27,5% restante que sí lo hizo, el 17,5% no logró contratar, el 7,5% tardó más de lo habitual y el 2,5% contrató sin incidencias.

Para el cierre de 2026, el 73,8% prevé mantener la misma plantilla, el 7,5% contempla posibles contrataciones y el 6,3% prevé despidos.

Respecto a los factores que afectan a su actividad, el 95,1% se declara bastante o muy afectado por la inflación (31,3% y 63,8%, respectivamente), el 90,3% por las cargas impositivas, el 88,8% por los seguros sociales, el 58,3% por la conciliación y el 49,4% por el coste de alquileres o hipotecas.

Sobre la financiación, el 52,4% afirma no haberla necesitado en el último año, el 18,3% ha accedido a ella (el 3,7% con dificultad), el 2,4% recibió una denegación y el 11% señala que no puede endeudarse más.

Por su parte, el 29,3% declara sufrir retrasos en el cobro de facturas: el 11% por parte de entidades privadas, el 4,9% de administraciones públicas y el 13,4% de ambas.

El 98,8% de los consultados percibe una situación de inestabilidad política (el 50% a nivel nacional e internacional, el 24,4% solo nacional y el 24,4% solo internacional) y el 93,9% considera que afecta a todos los aspectos de su negocio y de la economía.

Entre las medidas que consideran prioritarias para el colectivo destacan la devolución del exceso de cotización en casos de pluriactividad (51,2%), compatibilizar el trabajo con el cobro del 100% de la pensión de jubilación (41,5%) y ampliar en dos semanas la prestación por maternidad vinculada a la lactancia (36,6%).

Le siguen la exención del IVA para facturaciones inferiores a 85.000 euros (23,2%), la tarifa cero durante dos años para nuevos autónomos o reincorporaciones (22%), la reducción de la burocracia a una o dos declaraciones fiscales anuales (20,7%) y el subsidio para mayores de 52 años que hayan agotado sus prestaciones (20,7%).

Sobre la implantación obligatoria del sistema de facturación VeriFactu en 2027, el 36,6% asegura conocer los plazos y estar ya preparado, el 28,1% prevé adaptarse antes de que finalice el plazo, el 20,7% aún no ha buscado cómo hacerlo, el 6,1% desconoce los plazos y no ha iniciado la adaptación y el 2,4% desconocía totalmente este tema, mientras que ningún encuestado prevé cerrar o jubilarse antes de la fecha límite.