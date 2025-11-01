Abierto el plazo de las ayudas para la transición ecológica del sector ganadero en la cuenca vertiente del Mar Menor

MURCIA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), a través de una convocatoria específica de ayudas de la Fundación Biodiversidad, publicó este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la convocatoria de recuperación de la funcionalidad ecológica del Mar Menor, a la que destina 11,5 millones de euros, mediante la mejora ambiental en las explotaciones ganaderas intensivas en la cuenca vertiente de la laguna y apoyo a la cabaña extensiva en el Campo de Cartagena.

La propuesta del MITECO, una vez aprobada por el Patronato de la Fundación Biodiversidad, está incluida en la línea 6 del Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor (MAPMM), dotado con un presupuesto global de 675,05 millones, donde se plantea el apoyo a la transición de sectores productivos, según informaron fuentes de la Oficina Técnica de la laguna en un comunicado.

El objetivo es favorecer la recuperación de la cuenca vertiente del Mar Menor, al tiempo que se acompaña y se apoya la transición y la mejora ambiental de sectores productivos concretos.

Las tres líneas subvencionables son el apoyo a la ganadería extensiva o semiextensiva y el fomento de la diversificación económica en el territorio; la promoción de cambios en el manejo y prácticas ganaderas intensivas para reducir el impacto ambiental, en la producción y potencial contaminador de los purines, y en las mejoras en la gestión y tratamiento de los residuos y de los purines para reducir su potencial contaminador.

Los proyectos deberán estar acompañados del ámbito científico, lo que permitirá orientar y dirigir las acciones, así como generar nuevos conocimientos de esta importante actividad económica.

El plazo para la presentación de solicitudes comenzará el próximo lunes, día en el que la Fundación Biodiversidad publicará en su web todos los detalles de la convocatoria, y concluirá el 13 de enero de 2026.

GANADERÍA EN LA CUENCA VERTIENTE

El MITECO, dentro de la Línea 1.5 del MAPMM, también actúa en el control de las explotaciones ganaderas, principalmente porcinas, en el Campo de Cartagena, una de las actividades que presiona sobre el estado del Mar Menor.

En este sentido, se ha intensificado el seguimiento de la calidad de las aguas en las masas superficiales y subterráneas del Campo de Cartagena, para lo que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha reforzado sus equipos.

Así, desde 2022, el organismo de cuenca ha finalizado 65 expedientes por vertidos desde granjas, explotaciones que han sido inspeccionadas mediante fotointerpretación y visitas a terreno, valorando el cumplimiento de la normativa aplicable prestando especial atención a la impermeabilización de las balsas de purines.

Los trabajos ya han finalizado, con 450 granjas inspeccionadas, de las que el 58% tienen informes de impermeabilización natural indicada en la Ley 3/2020 de recuperación y protección del Mar Menor y un 26% tienen impermeabilización artificial. El 88% de las explotaciones están con trámite ambiental o con él finalizado.

Hasta el momento, la Fundación Biodiversidad ya ha concedido 14,8 millones de euros a 10 proyectos demostrativos de las mejores prácticas en el ámbito agrícola, que contribuyan a la transición ecológica en la agricultura y a la reducción de los impactos en origen en la cuenca vertiente del Mar Menor, tras la renuncia del Ayuntamiento de Cartagena a uno de ellos, valorado en 1,8 millones de euros.

La finalidad de esta iniciativa para el sector agrario, ya en ejecución, es conseguir el restablecimiento del equilibrio natural de la zona de forma compatible con la sostenibilidad ambiental y económica de la actividad agraria.

"Pasado casi dos años desde el inicio de los proyectos, se están implementando prácticas muy relevantes y consiguiendo resultados clave para avanzar en la transición agroecológica del territorio, lo que espera conseguirse igualmente con el sector ganadero", han afirmado desde el MITECO.