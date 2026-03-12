Abre al público en el Centro Párraga la muestra 'Crisálida', la nueva exposición del artista Joseba Eskubi

Visita del director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, a la exposición 'Crisálida', del artista Joseba Eskubi - COMUNIDAD

MURCIA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro Párraga del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes ha abierto este jueves al público la exposición 'Crisálida', del artista Joseba Eskubi, que recoge las últimas pinturas y collages del también profesor de Bellas Artes, en las que hace una relectura de la iconografía clásica con nuevos y sugerentes significados que crean un mundo ilusorio y misterioso.

Comisariada por Edu López, en las distintas obras se cita a Goya, Guston, El Bosco, Lovecraft, Bataille, así como a parte de Sherman, Bacon, Lautréamont, Cranach o Solana, pero también se podría hablar solo de texturas, líneas de sombra, escenarios, raras veladuras, ambientes surreales y personajes.

Eskubi parte de la tradición y la transforma en cada una de las obras de la exposición, en la que propone un relato construido a partir de fragmentos cerrados, aunque fuertemente relacionados entre sí. Además, como la crisálida que da nombre a la exposición, propone un misterio de transformación interno e inquietante, según informa el Gobierno regional en un comunicado.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, ha indicado que Joseba Eskubi "es uno de los artistas que están impulsando la renovación del lenguaje pictórico en España".

"Parte de la iconografía clásica y la dota de nuevos y sugerentes significados. En el Centro Párraga ofrecemos las prácticas artísticas más experimentales e invitamos a las personas inquietas e inconformistas a vivir la creación y los lenguajes contemporáneos", ha indicado.

La exposición 'Crisálida', del artista Joseba Eskubi y comisariada por Edu López, se inaugura esta tarde y se podrá disfrutar en el Espacio 2 hasta el 23 de marzo, con horario de visita de lunes a viernes de 9.00 a 21.00 horas. Para más información, se puede consultar la sección de 'Programación' de la página web del Centro Párraga.