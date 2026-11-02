La Academia General del Aire rinde homenaje a los militares fallecidos en el cementerio de San Javier - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 2 (EUROPA PRESS)

La Academia General del Aire y del Espacio (AGA) ha celebrado este lunes un acto en memoria de los militares fallecidos en el cementerio de San Javier, con motivo del Día de los Caídos por España, que las Fuerzas Armadas conmemoran cada 2 de noviembre.

El coronel director de la AGA, Luis Felipe González, ha presidido el homenaje, al que han asistido el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, y varios miembros de la Corporación municipal, junto a autoridades civiles y militares y público asistente, según ha informado el Ayuntamiento de San Javier.

El acto ha comenzado con la izada de la bandera al son del himno nacional, interpretado por la Unidad de Música de la Academia. A continuación, dos alumnas de la institución han portado una corona de laurel que han depositado el coronel director y el alcalde junto a la cruz que preside el recinto, tras la interpretación del Himno a los Caídos.

El capellán castrense, Alfonso Valcárcel, ha oficiado después un responso en recuerdo de los militares fallecidos de las Fuerzas Armadas y, de manera especial, de los pertenecientes al Ejército del Aire y del Espacio. El acto ha concluido con la interpretación del himno del Ejército del Aire.