Un acertante de La Primitiva gana más de un millón de euros en Cartagena

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CARTAGENA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El dueño de un boleto de La Primitiva validado en Cartagena (Murcia) percibirá más de un millón de euros al haber sido el único acertante de Primera Categoría (seis aciertos) en el sorteo celebrado este jueves, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el ganador recibirá un total de 1.188.589,17 euros. El boleto se ha sido validado en la Administración de Loterías nº 14, situada en Avenida de Colón, 145 - San Antón.

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves, 25 de junio, ha estado formada por los números 10, 33, 15, 3, 40 y 37. El número complementario es el 23, el reintegro el 5 y el Joker, 6791479. La recaudación ha ascendido a 10.693.287 euros.