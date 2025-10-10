Un acertante de 'La Primitiva' gana más de un millón en Murcia

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El dueño de un boleto de 'La Primitiva' validado en Murcia percibirá más de un millón de euros al haber sido el único acertante de Primera Categoría en el sorteo celebrado este jueves, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el ganador recibirá un total de 1.192.103,46 euros. El boleto ha sido validado en la Administración de Loterías número 30 de Murcia, situada en Pina, 2.

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves, 9 de octubre, ha estado formada por los números 9, 45, 11, 29, 27 y 16. El número complementario es el 38, el reintegro el 1 y el Joker, 5105229. La recaudación ha ascendido a 10.775.688,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen cuatro boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías número 1 de Betanzos (A Coruña); en la número 3 de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra); en el Despacho Receptor número 55.100 de Ourense; y en el número 70.575 de Segovia.