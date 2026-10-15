Actores de 'Harry Potter' y las voces de Pokémon y Deadpool se reúnen este fin de semana en Murcia Manga Experience - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Actores de la saga 'Harry Potter', las voces del Team Rocket de 'Pokémon' y reconocidos intérpretes de doblaje de personajes como Deadpool, Capitán América o Jack Sparrow participarán este fin de semana en una nueva edición de Murcia Manga Experience, que se celebrará este sábado, 17 de octubre, y este domingo, 18 de octubre, en el Cuartel de Artillería de Murcia.

Los concejales de Ciudad Inteligente del Ayuntamiento de Murcia, José Guillén, y de Cultura, Diego Avilés, han visitado este espacio municipal y presentado la programación junto a los organizadores del evento.

Entre los invitados figuran Josh Herdman, conocido por interpretar a Gregory Goyle en la saga 'Harry Potter', y Nick Moran, que dio vida a Scabior. Su participación coincide con el 25 aniversario de la emblemática saga cinematográfica. El encuentro también conmemorará el 30 aniversario de 'Pokémon', con la presencia de las voces del Team Rocket, y contará con creadores vinculados al universo de 'Dragon Ball', según ha informado el Consistorio.

La programación incluirá además a los actores de doblaje Luis Posada, voz habitual de Johnny Depp y Leonardo DiCaprio; José Posada, vinculado a personajes como Deadpool, Hulk o Pikachu; y Raúl Llorens, conocido por doblar a personajes interpretados por Chris Evans, Orlando Bloom o Ashton Kutcher.

A ellos se sumarán intérpretes relacionados con la serie de anime 'Spy x Family' y el creador de contenido San Pitopato, que avanzará contenido exclusivo durante el encuentro.

COSPLAY, K-POP Y VIDEOJUEGOS

El Cuartel de Artillería acogerá durante el fin de semana concursos y pasarelas de cosplay, talleres, exhibiciones, sesiones de firmas y encuentros con los invitados. El programa incluye una nueva edición del K-Pop Fest, con la participación de la coreógrafa Yume, actividades de Random Dance y Cover Dance, masterclass y propuestas dirigidas tanto a aficionados como a participantes experimentados.

Los asistentes también podrán acceder a espacios dedicados a los videojuegos, los juegos de cartas y los juegos de mesa, así como a presentaciones de nuevos títulos a cargo de sus creadores.

La oferta se completará con talleres creativos, actividades de ilustración, pintura en directo, demostraciones de esgrima, conferencias y sesiones de preguntas y respuestas con los invitados.

El festival contará asimismo con exposiciones de figuras y objetos de colección, escenarios temáticos, photocalls y vehículos inspirados en el cine, entre ellos un DeLorean personalizado.