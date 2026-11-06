ADIF fija para el 20 de noviembre la apertura de ofertas para las obras de protección acústica entre Murcia y Lorca

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MURCIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

ADIF Alta Velocidad ha fijado para el próximo 20 de noviembre, a las 10.00 horas, la nueva fecha de apertura de las ofertas económicas para ejecutar las obras de construcción de protecciones acústicas en la línea de alta velocidad Murcia-Almería, en el tramo entre Murcia y Lorca.

Así lo recoge un anuncio de corrección de errores publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que modifica la fecha de apertura de las ofertas del procedimiento de licitación difundido inicialmente en el BOE número 234, de 22 de septiembre de 2026.

El contrato corresponde a las obras de ejecución del proyecto de construcción de protecciones acústicas de dicho tramo y tiene como expediente el número 3.26/20830.0165.