Adjudicadas las obras para nuevos comedores en 4 colegios del municipio, que finalizarán antes del próximo curso escolar

El concejal Marco Antonio Fernández, junto a la edil Pilar Torres y la vicealcaldesa y portavoz del equipo de Gobierno, Rebeca Pérez - EUROPA PRESS

MURCIA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha dado un nuevo impulso a nuevas infraestructuras en pedanías, dando respuesta a demandas vecinales. En concreto, la Junta de Gobierno ha adjudicado las obras que acondicionen nuevos espacios en los centros educativos de 'Ramón Gaya' de Puente Tocinos; 'Francisco Giner de los Ríos' de Santiago el Mayor; 'José Moreno' del Barrio del Progreso y el CEIP 'Pedro Martínez Chacas' de Barqueros, para que puedan acoger servicio de comedor.

El concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, ha avanzado que el servicio de comedor en estos nuevos centros estará listo para su uso el próximo curso escolar.

Las obras de adecuación, que cuentan con una financiación de fondos municipales del 100%, tienen un presupuesto de adjudicación de 409.591 euro.

Estos cuatro centros educativos podrán ofrecer servicio de comedor gestionado por la Comunidad Autónoma, beneficiando así a las cerca de 500 familias de los alumnos matriculados en estos cuatro CEIP.

En este sentido, Marco Antonio Fernández ha resaltado "la colaboración conjunta entre Ayuntamiento, responsable de acondicionar estos espacios, y la Comunidad Autónoma, encargada de ofrecer el servicio de comedor, para que los centros educativos dispongan de esta instalación tan solicitada por las familias del municipio y la conciliación de los vecinos, y que redunda en una mejora de la prestación del servicio en estas instalaciones educativas".

Gracias a esta actuación, que nace de la descentralización de los servicios para que todos los residentes del municipio dispongan de las mismas oportunidades, cerca de 500 alumnos de los CEIP 'Ramón Gaya' de Puente Tocinos (93.517,97 euro); 'Francisco Giner de los Ríos' de Santiago el Mayor (130.023,58 euro); 'José Moreno' del barrio del Progreso (155.799,60 euro) y el CEIP 'Pedro Martínez Chacas' de Barqueros (30.250 euro), cumpliendo con el requisito principal de estos espacios de disponer una zona de almacenaje, aseos propios y un acceso directo desde el exterior.

Respecto al centro educativo Pedro Martínez Chacas, de Barqueros, las obras presupuestadas en 30.250 euro tienen por objeto acondicionar el salón y almacén ya existente, adaptando la zona de almacén a cocina para facilitar así el suministro y servicio de esta.

Esta obra también contempla la creación de un pequeño almacén en el pasillo favoreciendo una óptima distribución de los espacios. El plazo de ejecución de las obras es de dos meses. Este centro cuenta con un centenar de alumnos matriculados desde los dos años.

En el CEIP 'Giner de los Ríos' de Santiago el Mayor, con 83 alumnos matriculados, las obras de adecuación de espacios están presupuestadas en 130.023,58 euros y se pretende acondicionar un módulo existente destinado a vestuarios y aseos para el servicio de comedor, sin elaboración en el centro. También se creará una zona de aseos, zona de comedor y cocina. El plazo de ejecución es igualmente de dos meses.

En Puente Tocinos en el centro educativo 'Ramón Gaya', con 171 alumnos inscritos, se adecuará un aula y aseos ya existentes para adaptarlo al servicio de comedor, sin elaboración el centro.

La zona de los aseos se convertirá en la cocina, que deberá tener un acceso directo desde el exterior para facilitar el suministro y servicio a la misma del catering. También se debe instalar un pequeño aseo-vestuario en el pasillo. Esta obra cuenta con una inversión por parte de la Concejalía de Pedanías y Vertebración Territorial de 93.517,97 euros.

El último centro previsto que estrenará comedor el curso que viene es el CEIP 'José Moreno' de barrio del Progreso, con 141 alumnos. Para ello, se van a destinar 155.799,60 euro, en unas obras que prevén acondicionar un modelo existente de vestuarios y aseos para adaptarlo al servicio de comedor, igualmente sin elaboración en el centro, creando una zona de aseos, zona de comedor, y cocina.

Esta infraestructura representa una de las prioridades del equipo de Gobierno, reafirmando su compromiso con la mejora de las condiciones educativas y la conciliación familiar y laboral.

"Esta nueva instalación responde a una demanda histórica de la comunidad y refuerza nuestro esfuerzo constante por mejorar los centros educativos del municipio, siempre con el objetivo de facilitar el día a día de las familias y potenciar el desarrollo integral del alumnado", tal y como ha señalado el concejal de Pedanías y Vertebración Territorial.