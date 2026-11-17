La Aemet activa el aviso amarillo por rachas de viento de hasta 70 km/h este miércoles en el Noroeste- '1-1-2' REGIÓN DE MURCIA

MURCIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por fenómenos meteorológicos adversos para este miércoles en la comarca del Noroeste de la Región de Murcia, donde se esperan rachas máximas de viento de hasta 70 kilómetros por hora.

El aviso estará vigente entre las 12.00 y las 23.59 horas de este miércoles, según ha informado el '1-1-2' de la Región de Murcia. Asimismo, el aviso amarillo persistirá con las mismas características este jueves desde las 00.00 horas hasta las 9.00 horas.

El resto de comarcas de la Región de Murcia se mantienen sin avisos meteorológicos por fenómenos adversos.