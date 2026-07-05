Aemet activa el aviso amarillo por temperaturas máximas de hasta 38ºC en la Vega del Segura

Aemet activa el aviso amarillo por temperaturas máximas de hasta 38 ºC en la Vega del Segura
Aemet activa el aviso amarillo por temperaturas máximas de hasta 38 ºC en la Vega del Segura - AEMET
Europa Press Murcia
Publicado: domingo, 5 julio 2026 11:41
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MURCIA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso de nivel amarillo por temperaturas máximas en la comarca de la Vega del Segura para la jornada del lunes 6 de julio, han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia.

Según la previsión, se podrán alcanzar 38 grados centígrados entre las 13.00 y las 21.00 horas del lunes, con una probabilidad de ocurrencia de entre el 40 y el 70 por ciento.

Desde el Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' Región de Murcia se recomienda extremar las precauciones durante las horas centrales del día, mantenerse bien hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y prestar especial atención a las personas mayores, menores y colectivos especialmente vulnerables.

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