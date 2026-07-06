Salud recomienda extremar las precauciones ante el exceso de temperaturas previsto para esta semana

Archivo - La Vega del Segura está en aviso amarillo este lunes - DANIEL MARCOS - Archivo

MURCIA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud ha aconsejado reforzar todas las precauciones ante el incremento de temperaturas previsto para esta semana en la Región de Murcia.

El 'Plan de actuaciones preventivas de los efectos del exceso de temperaturas' ofrece recomendaciones para protegerse y prevenir los efectos adversos. Esta estrategia se activa cada verano para informar a la población de los efectos nocivos de las olas de calor, y su principal objetivo es reducir el impacto sobre la salud, especialmente en colectivos vulnerables, han informado desde el Ejecutivo regional.

Ante el riesgo de deshidratación y otras consecuencias negativas del calor, la Consejería ha subrayado la importancia de proteger a las personas vulnerables, como bebés, niños, embarazadas, mayores de 65 años y enfermos crónicos.

Para reforzar esta prevención, Salud recomienda seguir el decálogo disponible en Murciasalud, que incluye beber agua con frecuencia, sin esperar a tener sed; reducir la actividad física en horas de calor extremo; y limitar el consumo de alcohol, cafeína y azúcares. En cuanto a la alimentación, es mejor realizar comidas ligeras que contengan frutas y verduras.

Por otra parte, hay que asegurar el bienestar de las personas mayores que vivan solas y facilitar que se mantengan bien hidratados. Es aconsejable evitar la práctica de deporte al aire libre en las horas centrales del día, y vestir preferentemente ropa clara, holgada y transpirable.

Para protegerse del sol, es conveniente el uso de sombreros, gafas y crema de alto factor, además de buscar lugares frescos o ventilados. Por otra parte, si se toman fármacos, es importante consultar con el médico para conocer las posibles reacciones que puedan generar.

OLAS DE CALOR

Las olas de calor son episodios de temperaturas extremas muy altas que pueden afectar a la salud de la población, tanto en manifestaciones cutáneas como dermatitis o quemaduras u otras consecuencias como insolación, calambres o síncope por calor. En algunos casos pueden generar situaciones más graves como el golpe de calor, que puede llegar a ser mortal o dejar importantes secuelas.

Hay que recordar que los síntomas de los golpes de calor síntomas incluyen fiebre superior a 40°C, confusión y piel caliente. Ante una urgencia, se debe llamar al '1-1-2', y mientras, se debe refrescar a la persona con agua y llevarla a una zona fresca.

El plan de actuaciones preventivas de los efectos del exceso de temperaturas estará activo hasta el 30 de septiembre y define cuatro niveles de riesgo para la salud por altas temperaturas que vienen identificados por un código de colores: nivel 0 (ausencia de riesgo) y los niveles 1 (bajo riesgo), 2 (riesgo medio) y 3 (alto riesgo), que indican riesgo creciente para la salud, y cuyos colores son amarillo, naranja y rojo, respectivamente, a fin de facilitar la identificación de cada una de estas situaciones.