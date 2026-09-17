La Aemet activa aviso rojo en el Campo de Cartagena y Mazarrón por lluvias

Archivo - Una persona pasea bajo la lluvia por el centro de Cartagena (Archivo) - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA - Archivo

MURCIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado aviso rojo por lluvias en el Campo de Cartagena y Mazarrón para este jueves. En concreto, estará activo desde las 10.00 hasta las 11.59 horas.

Se espera una precipitación acumulada en una hora de 60 litros por metro cuadrado. Asimismo, han apuntado que las lluvias en la zona están en remisión.

Cabe recordar que el resto de la Región de Murcia permanece en aviso naranja por lluvias hasta las 11.59 horas cuando pasará a aviso amarillo.