Aemet activa para este martes aviso amarillo por lluvias y tormentas en el Campo de Cartagena y Mazarrón

MURCIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este martes aviso amarillo en el Campo de Cartagena y Mazarrón por tormentas y lluvias, con una precipitación acumulada de hasta 15 litros por m2 en una hora.

El aviso dará comienzo esta próxima medianoche y tiene previsto finalizar a las 8.00 horas, según informa la Aemet en su página web.

El Ayuntamiento de Cartagena ha activado sus servicios municipales en fase de preemergencia y recuerda a la población los consejos habituales ante este tipo de episodios, como revisar las bajantes de cubiertas y terrazas, mantener limpios los imbornales de sótanos y garajes, evitar aparcar en ramblas o vadear con vehículos zonas inundadas o cauces de ramblas. Además, se procederá de resultar necesario a balizar el perímetro de árboles de gran porte.

Desde la Policía Local de Cartagena también se aconseja a los conductores que extremen la precaución al volante. Con lluvia, la distancia de frenado se alarga y la visibilidad se reduce.

Por eso se recomienda evitar las maniobras bruscas, aumentar la distancia de seguridad, reducir la velocidad y llevar los neumáticos en buen estado son los mejores aliados.

También es aconsejable evitar vías que puedan sufrir acumulaciones de agua, como el Camino del Sifón que conecta Santa Ana y El Bohío con Cartagena a través de Las Tejeras; así como los pasos de rambla.

Los agentes municipales también recuerdan que bajo ningún concepto se debe cruzar con un vehículo una vía anegada de agua o un cauce de agua en tránsito, por el riesgo que puede suponer para la vida el hecho de que el coche acabe siendo arrastro por la corriente.

Ante lluvias torrenciales se aconseja a la población que eviten desplazamientos innecesarios. A la hora de planificar un viaje también se puede consultar en tiempo real el estado de las carreteras, a través del mapa interactivo que actualiza al momento la DGT, informa el Consistorio.