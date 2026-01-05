La Aemet amplía su aviso amarillo por nevadas en el Noroeste hasta las 6.00 horas de este martes

MURCIA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ampliado su aviso amarillo por nevadas en la comarca del Noroeste hasta este martes a las 6.00 horas, según la última actualización publicada por el organismo.
En concreto, la Aemet prevé en esta zona acumulaciones de nieve de hasta 3 centímetros en 24 horas por encima de 1.200 metros, bajando la cota hasta 900-1.000 metros.
La otra alerta activa en la Región afecta a la costa del Campo de Cartagena y Mazarrón, donde, hasta este mediodía, el viento del nordeste podrá alcanzar los 60 kilómetros por hora, con olas de 2 a 3 metros.