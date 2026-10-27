Aemet desactiva el aviso amarillo por lluvias en la Vega del Segura y lo mantiene en el Campo de Cartagena y Mazarrón - '1-1-2' REGIÓN DE MURCIA

MURCIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

En la última actualización de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), a las 19.00 horas, ha desactivado un aviso amarillo por lluvias para este miércoles, 28 de octubre, en la Vega del Segura.

El aviso se mantiene en el Campo de Cartagena y Mazarrón, donde se pueden acumular hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

El aviso estará vigente entre las 12.00 y las 19.00 horas, según ha informado el '1-1-2' de la Región de Murcia.