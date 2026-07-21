La Aemet eleva a naranja el aviso por altas temperaturas en gran parte de la Región de Murcia para este martes - '1-1-2' REGIÓN DE MURCIA

MURCIA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado los avisos por fenómenos meteorológicos adversos previstos para este martes en la Región de Murcia, donde mantiene avisos de nivel naranja por altas temperaturas en gran parte del territorio y de nivel amarillo por tormentas en el Altiplano y el Noroeste.

En concreto, el aviso naranja por temperaturas máximas estará activo entre las 13.00 y las 21.00 horas y prevé valores de hasta 42 grados en la Vega del Segura, 41 grados en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, y 40 grados en el Noroeste y el Altiplano.

Asimismo, la Aemet ha establecido un aviso amarillo por temperaturas máximas de hasta 38 grados en el Campo de Cartagena y Mazarrón, también entre las 13.00 y las 21.00 horas.

Además, el organismo mantiene un aviso amarillo por tormentas en el Altiplano y el Noroeste, vigente entre las 14.00 y las 21.00 horas, que podrán ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.

Ante este episodio de altas temperaturas, las autoridades sanitarias recomiendan mantenerse hidratado, evitar el consumo de alcohol, cafeína y bebidas muy azucaradas, permanecer en lugares frescos o climatizados y reducir la actividad física durante las horas centrales del día. Asimismo, aconsejan prestar especial atención a menores, personas mayores, embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas.