El Aeropuerto Internacional Región de Murcia registra más de 820.000 pasajeros en los primeros nueve meses del año

Archivo - Imagen de archivo del Aeropuerto Internacional Región de Murcia. - CARM - Archivo

MURCIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto Internacional Región de Murcia (AIRM) registró un total de 822.036 pasajeros durante los primeros nueve meses del año, un 7,2% más que entre enero y septiembre de 2025, según ha informado Aena.

De las 818.199 personas que viajaron en conexiones comerciales, 727.310 lo hicieron con origen o destino internacional, un 6,6% más que en los nueve primeros meses de 2025. Los viajeros nacionales crecieron un 8,5% en este período, hasta los 90.889 pasajeros.

En cuanto a los vuelos operados entre enero y septiembre, éstos sumaron un total de 6.815 movimientos de aterrizaje y despegue, un 15,3% más que en el mismo período de 2025. De las 5.784 operaciones comerciales, 4.802 fueron internacionales y 982, con origen/destino nacional.

DATOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

El Aeropuerto Internacional Región de Murcia registró un total de 112.717 pasajeros en septiembre, lo que supone un incremento del 0,2% respecto al mismo mes de 2025.

Respecto a las operaciones, la terminal murciana gestionó un total de 947 vuelos en septiembre, lo que supone un 15,5% más respecto a los movimientos de aterrizaje y despegue atendidos el mismo mes en el ejercicio anterior.