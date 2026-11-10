La AIReF estima que el PIB de la Región ha crecido un 2,6% interanual en el tercer trimestre

MURCIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que el Producto Interior Bruto (PIB) de la Región de Murcia ha crecido un 2,6% interanual en el tercer trimestre del año, por debajo del incremento medio nacional del 2,7%.

Las comunidades que menos crecieron fueron Extremadura y Asturias, ambas con un 2,1% y la que más Baleares, con un 3,4%.

En tasa intertrimestral, según las citadas previsiones, el PIB de la Región de Murcia, aumentó un 0,6%, lo mismo que la media y que otras seis comunidades (Comunidad de Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Cantabria, Castilla La Mancha y Cataluña). El mayor crecimiento correspondió nuevamente a Baleares (1,1%) y el menor, del 0,5%, a ocho comunidades (Asturias, Extremadura, País Vasco, Aragón, La Rioja, Navarra, Castilla y León y Galicia).

La AIReF publica las estimaciones mediante la metodología denominada Metcap (Metodología de Estimación Trimestral por Comunidades Autónomas del PIB), creada por la Institución.

Estas estimaciones se realizan una vez que el Instituto Nacional de Estadística (INE) publica el dato de avance trimestral del PIB de España. Así, el 30 de octubre de 2026 se publicó el dato correspondiente al tercer trimestre del año.