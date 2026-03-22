Alba María Hernández García, joven promesa murciana, finalista en el certamen 'Tacones de Futuro' - CEDIDA ORGANIZACIÓN

MURCIA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La joven murciana Alba María Hernández García, de tan solo 10 años, ha destacado como una de las grandes promesas del talento emergente tras su participación en el certamen 'Tacones de Futuro'. La alumna de la academia Carmen Romero ha logrado el tercer premio en la categoría alevín, consolidando así su proyección en el mundo artístico.

La gala de entrega de premios se ha celebrado esta misma mañana en la Fundación Mediterráneo, en un evento que ha reunido a jóvenes talentos de distintas categorías y ha puesto en valor el esfuerzo, la dedicación y la pasión de los participantes.

En la categoría alevín, además de Alba María Hernández García como tercera clasificada, el reconocimiento principal fue para Iván Alcaraz, quien se alzó con el primer puesto.

En la categoría infantil, la ganadora fue Paula Estopiñán Portilla, mientras que en la categoría juvenil el primer premio recayó en Gala Calderón Romero, destacando todas ellas por su excelente nivel artístico.

La participación de Alba María Hernández García "no solo refleja su talento y compromiso a tan corta edad, sino también el trabajo formativo de la academia Carmen Romero, que continúa impulsando a jóvenes promesas en su desarrollo artístico".

El certamen 'Tacones de Futuro' se consolida así como una plataforma clave para descubrir y fomentar nuevas figuras en el panorama artístico juvenil.