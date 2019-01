Alberto Garre presenta su candidatura para encabezar la lista de Somos Región a la Asamblea Regional

Publicado 02/01/2019 13:57:20 CET

Apuesta por un "gran pacto regional" previo a las elecciones, pero cree que "no puede ser con quien no cree en las autonomías"

MURCIA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Somos Región, Alberto Garre, ha anunciado este miércoles su disposición para encabezar la candidatura de Somos Región a la Asamblea Regional de Murcia y, por consiguiente, su disposición a "presidir el gobierno de la Comunidad Autónoma si así lo deciden los electores o sus representantes".

Garre ha puesto en valor que será la primera vez que un partido de carácter regional se presenta a unas elecciones en la Región de Murcia y que lo hará con un equipo cargado de grandes profesionales. "Si se apuesta por las personas, Somos Región es sin duda la mejor elección", ha apostillado.

El presidente del partido regional se ha referido a la "complicada situación económica" que vive la Región de Murcia provocada por la infrafinanciación, "que nos supone un déficit para mantener los servicios básicos de alrededor de 400 millones de euros al año" y la mala gestión económica que se hace desde el ejecutivo de López Miras.

"Tenemos una deuda de casi 10.000 millones de euros. Ahora nos dicen que van a rebajar esa deuda, el déficit y que además, van a solucionar los grandes problemas de esta Región y que todo eso lo van a hacer sencillamente bajando impuestos", según Garre.

Sin embargo, lamenta que "ni antes el PP, ni ahora el PSOE solucionan el problema de la financiación autonómica, ni el de la falta de agua". Ha criticado que "hace ya un mes que vino a esta Región Casado prometiendo 300 medidas para solucionar los problemas hídricos de esta Región y aun no sabemos nada de esas medidas".

Para Garre, "el futuro no existe, se crea día a día y por eso nuestros problemas tienen solución, pero desde el trabajo y la responsabilidad". En su opinión, "mantenemos una adminsitración desproporcionada y derrochadora".

A este respecto, ha apostado por "reducir gastos innecesarios en la administración, el número de consejerías y, consecuentemente, de direcciones generales, puestos que podrían cubrirse con el personal del funcionariado público; eliminar o reducir al máximo el gasto en asesores, reducir la nómina de los diputados en la Asamblea y por supuesto, hay que controlar rigurosamente, y a través del Instituto de la Transparencia, el gasto corriente".

Para Garre, sería conveniente hacer un "gran pacto regional previo a las elecciones, para entre todos, garantizar que vamos a trabajar en solucionar los problems de la Región. Pero ese pacto no puede ser con quien no cree en las autonomías, ni con quien se sitúa fuera del sistema constitucional".

"Lo último que necesita esta Región es otro partido nacional que además no crea en el Estado de las Autonomías, y lo peor es que vemos como el presidente López Miras, no sólo no se opone, sino que se muestra partidario de devolver competencias como educación", según Garre, quien cree que "sería importante recordarle cuando en este país, los institutos se hacían de Madrid para arriba".