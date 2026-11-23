Archivo - El alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera (Archivo) - AYUNTAMIENTO DE LOS ALCÁZARES - Archivo

LOS ALCÁZARES (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, ha recibido el alta hospitalaria y se encuentra ya en casa, tal y como ha anunciado él mismo a través de sus redes sociales. "La vida me ha dado un aviso de los que no se olvidan", ha reflexionado el regidor que, ha reconocido que no se cuidó "como debería haber hecho".

"No escuché, no paré, no pensé lo suficiente en mí, ha asegurado el alcalde que el pasado jueves 19 de noviembre sufrió una dolencia cardíaca "importante" por la que tuvo que suspender su agenda y ser ingresado.

Ahora, ha celebrado tener "otra oportunidad" para cuidarse y disfrutar de sus seres queridos. Asimismo, ha dado las gracias a su familia y amigos y a quienes le han enviado mensajes de apoyo: "No os imagináis lo que significa sentirse tan acompañado en un momento así".

Pérez Cervera, de 37 años, ha reiterado su agradecimiento a la sanidad pública y a sus "profesionales extraordinarios". "Personas que, mientras tú pasas uno de los momentos más difíciles de tu vida, están ahí para cuidarte y ayudarte a salir adelante".

Según ha explicado en su comunicado, va a descansar, recuperarse y "aprender de lo ocurrido". "A veces nos preocupamos tanto por todo y por todos que nos olvidamos de algo fundamental: también tenemos que cuidarnos nosotros", ha afirmado.

Su mensaje, que acompaña con una foto con su pareja y otra imagen del Hospital Los Arcos, en San Javier, concluye con una reflexión: "Qué suerte seguir aquí".