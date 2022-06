Alcalde de Ceutí mantiene que "no ha roto" el pacto de gobierno tras la moción de censura presentada por Cs y PSOE

Cano afirma que Martí (Cs) habría contratado "siete u ocho" facturas con cargo municipal a un familiar directo

MURCIA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ceutí (Murcia), el 'popular' Juan Felipe Cano, ha asegurado que "no ha roto el pacto de gobernabilidad con Ciudadanos" en el municipio.

A su juicio, la candidata de Ciudadanos a sucederle en virtud del pacto con el PP, María Ángeles Martí, no sería la persona idónea ya que "no podemos poner a nadie en la alcaldía con una sospecha", en relación a unas posibles "facturas" que habría contratado la edil con un "familiar directo" siendo concejal de Turismo en el Consistorio.

De este manera ha reaccionado el primer edil de Ceutí ante el anuncio de que tanto Ciudadanos como PSOE, en el municipio ceutiense, han presentado una moción de censura para arrebatarle la alcaldía al PP y encumbrar al Grupo Municipal Socialista con el apoyo de Martí como única representante de la formación naranja en el arco plenario.

En relación a esos pagos hechos por la concejalía de Martí, el regidor del PP ha apuntado que, desde la Intervención municipal, se le advirtió de que existían "siete u ocho facturas" que la edil de Ciudadanos habría contratado, con cargo a las arcas municipales, "con un familiar directo" por lo que, Cano ha argumentado que "no podemos poner a nadie con esa sospecha" como alcaldesa del municipio ya que, ha expresado, "la honradez existe".

El todavía primer edil ha comentado que la advertencia de los servicios municipales sobre las posibles irregularidades de Martí le llegó cuando "presenté mi renuncia y convoqué el Pleno extraordinario" tal y como estaba pactado en los acuerdos de gobernabilidad para el municipio.

Sin embargo, y ante el aviso de la intervención del Ayuntamiento, Cano propuso, tras consultar con la asesoría jurídica del Consistorio, que Martí renunciara como concejal y se nombrara a otro miembro de la lista para que ocupase la alcaldía y así "mantener el acuerdo" con la formación 'naranja'.

Al respecto, el primer edil ha manifestado que intentó tener una reunión con Martí para valorar posibles soluciones ante estos informes de los servicios municipales "hasta en dos ocasiones" y ha asegurado que "no se presentó", y es que, en palabras de Cano, "ella me dijo que no iba renunciar" y ha tachado a la formación 'naranja' de "actuar con rabia y odio" contra el PP y de "no saber reconocer que ha cometido un error" en alusión a la edil de Ciudadanos y cuyos actos "se verán en la Fiscalía".

Por este motivo, y tras conocer que la moción de censura ha iniciado su tramitación en las dependencias consistoriales, el regidor del Partido Popular ha comentado que "hoy es un día triste para la honradez" y que, por todo lo relatado, "nadie nos va a echar por la puerta de atrás".

PACTO DE GOBIERNO EN CEUTÍ

Cabe recordar que el PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ceutí llegaron a un acuerdo para gobernar el municipio tras las pasadas elecciones de 2019. El pacto entre ambas formaciones establecía que, hasta el 31 de mayo de 2022, el popular Juan Felipe Cano ostentaría el bastón de mando y que, tras un Pleno de renuncia, este pasaría a la concejal de Turismo, María Ángeles Martí, perteneciente a Ciudadanos.

Tras no producirse esa convocatoria de Pleno extraordinario, la formación 'naranja' ha acordado con el PSOE de Ceutí presentar una moción de censura para que la alcaldía pase al PSOE, que fue la formación más votada en las elecciones de 2019, mientras que Martí sería la primera teniente de alcalde de la corporación municipal.

"UNA MAYORÍA EN UN AÑO"

Juan Felipe Cano ha estado apoyado por el secretario regional del Partido Popular, José Miguel Luengo, que ha reconocido que "hoy es un día difícil" para la familia del PP, pero, a su vez, se ha mostrado esperanzado en que este día "nos aboca a una mayoría absoluta en un año" en el municipio de Ceutí.

Para Luengo, esta nueva moción de censura representa la "debacle de Ciudadanos y la pérdida del norte del PSOE", ambos partidos, ha apuntado el dirigente del PP, han mostrado con este hecho que "están alejados de los vecinos".

'OPERACIÓN MONCLOA'

Cano también ha recibido el apoyo del exalcalde de Murcia, José Ballesta, que perdió la alcaldía tras una moción de censura. El concejal del Ayuntamiento de Murcia ha argumentado que todo esto pertenece a la denominada "operación Moncloa" por la cuál "se usó a la Región de Murcia como laboratorio de pruebas" para formalizar diferentes acuerdos entre socialistas y 'naranjas' para arrebatar el Gobierno de la Región de Murcia o el de la Comunidad de Madrid al PP.

Con respecto a eso acuerdos, Ballesta ha dicho que "esto esta acabando mal en mucho sitios" y ha lanzado un mensaje de esperanza a Cano para que se mantenga "sereno, tranquilo y decidido a cumplir con sus responsabilidades hasta el último día".