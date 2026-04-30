El alcalde recibe a los dos policías locales que realizaron una persecución a nado en Santiago de la Ribera (San Javier)

El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo y la concejala de Policía, Alba Sánchez, han recibido a los dos agentes de Policía Local que realizaron una persecución a nado - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 30 (EUROPA PRESS)

El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo y la concejala de Policía, Alba Sánchez, han recibido este jueves en el Ayuntamiento, a los dos agentes de Policía Local que protagonizaron una persecución a nado en el Mar Menor, a un individuo que había intentado robar en una vivienda de Santiago de la Ribera durante la madrugada del pasado viernes.

Los agentes han explicado al alcalde, los destalles de la actuación, que acabó con la detención y puesta a disposición judicial del detenido y han agradecido el reconocimiento oficial y las felicitaciones " al trabajo de la Policía Local".

Asimismo los agentes se han mostrado contentos con el resultado de la operación "que salió bien y por la repercusión que ha tenido ya que puede contribuir a la buena imagen de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".

El alcalde José Miguel Luengo ha felicitado a los agentes por su "implicación, por la imagen que han proyectado de la Policía Local y por el ejemplo que ofrecen para los 21 nuevos agentes que en los próximos días se incorporan a la plantilla de la Policía Local de San Javier".

En el mismo sentido se ha pronunciado la edil de Policía, Alba Sánchez, que ha destacado la profesionalidad de la plantilla en el día a día y en acciones especiales como esta así como el valor que supone contar con agentes veteranos e implicados a la hora de formar en la práctica a los 21 nuevos agentes con los que se amplía la plantilla.