La alcaldesa de Cartagena recibe al nuevo comisario de la Policía Nacional, José Javier Morote - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Cartagena ha recibido este jueves en el Palacio Consistorial al nuevo comisario jefe de la Policía Nacional en la ciudad, José Javier Morote Ortiz, en una visita institucional en la que también ha participado el jefe superior de Policía de la Región de Murcia, Ignacio del Olmo.

Durante el encuentro, ambas administraciones han puesto en valor la colaboración que mantienen la Policía Nacional y la Policía Local para garantizar la seguridad ciudadana, al tiempo que han dado la bienvenida a Morote, natural de Cartagena, con motivo de su incorporación al frente de la Comisaría.

La regidora ha trasladado el respaldo de la corporación municipal al nuevo responsable policial y ha destacado tanto su conocimiento de la ciudad como su trayectoria profesional de casi tres décadas en la Policía Nacional.

Asimismo, ha asegurado que el Ayuntamiento continuará trabajando para incremetar los medios materiales y humanos de la Policía Local para mantener la eficacia de los dispositivos conjuntos desarrollados con la Policía Nacional.

Por su parte, el jefe superior de Policía de la Región de Murcia ha señalado que el nombramiento de Morote se produce tras la jubilación del anterior comisario, Damián Romero, y ha defendido que era "la persona idónea" para asumir la jefatura de la Comisaría de Cartagena.

El nuevo comisario jefe ha afirmado que dirigir la Comisaría de su ciudad natal constituye "un reto y un orgullo" y ha avanzado que su gestión se basará en la coordinación, la cooperación y la lealtad entre administraciones para seguir mejorando la seguridad ciudadana.

Morote ha explicado que la plantilla de la Comisaría cuenta con más de 300 agentes y ha señalado que las principales prioridades operativas serán la lucha contra la delincuencia urbana y la multirreincidencia, el mantenimiento del principio de autoridad y la prestación de una respuesta cercana y empática a las demandas sociales.

Natural de Cartagena y nacido en 1973, José Javier Morote ingresó en la Policía Nacional en 1996 como inspector de la Escala Ejecutiva. A lo largo de su trayectoria ha prestado servicio en las jefaturas superiores de Baleares, Almería y la Región de Murcia, además de dirigir la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) y la Brigada Local de Policía Judicial de Lorca.

Tras ascender a comisario en 2020, ha estado al frente de las brigadas provinciales de Información, Seguridad Ciudadana y Policía Judicial en la Región de Murcia. En su trayectoria acumula más de 170 felicitaciones públicas, diez condecoraciones civiles y militares, entre ellas cuatro Cruces al Mérito Policial con Distintivo Blanco, y el premio 'Hombre Igualitario' concedido por el Ayuntamiento de Lorca en 2018.