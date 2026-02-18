Los Alcázares contará este año con un nuevo cuartel de la Guardia Civil, que aumentará la plantilla a 54 efectivos

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, junto al alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez, el coronel de la 5ª Zona de la Guardia Civil, Francisco Pulido - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA REGIÓN DE MURCIA

LOS ALCÁZARES (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha visitado este miércoles las obras del nuevo cuartel de la Guardia Civil de Los Alcázares, que finalizarán a finales de este año y permitirán ampliar la plantilla en el municipio ribereño hasta los 54 agentes.

Lucas ha explicado que desde 2019 se ha reforzado la dotación de la Guardia Civil en Los Alcázares con 20 guardias civiles. Con la creación de este nuevo Puesto Principal, el catálogo aumentará en 16 efectivos, según ha explicado la Delegación del Gobierno.

Una de las primeras necesidades que el delegado del Gobierno trasladó, tras su nombramiento, a la directora general de la Guardia Civil fue la de crear este Puesto Principal en Los Alcázares, que estará dirigido por un teniente y se ubicará en las instalaciones del antiguo Centro Integral de Desarrollo Turístico y Local, en la avenida Cartagena.

"Hoy recogemos los frutos de muchos meses de trabajo", ha dicho Lucas, que ha destacado el "compromiso" del Gobierno de España con Los Alcázares con proyectos como la recuperación de la rambla de La Pescadería, una actuación incluida en el Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor.

Asimismo, ha señalado que el nuevo cuartel "supondrá dotar a la Guardia Civil de más espacio, más capacidad operativa y mejores condiciones de trabajo para sus profesionales, y, por tanto, contribuirá a mejorar el servicio que presta a la ciudadanía".