La alertas por calor en la Región de Murcia se adelantan a las 11.00 horas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido una actualización del boletín, con aviso de temperaturas extremas, para hoy domingo 17 de agosto, con validez hasta las 00.00 horas de este lunes 18 de agosto.

Así, el nivel rojo, que prevé temperaturas de hasta 44 grados en la Vega del Segura, estará vigente de las 11.00 a las 21.00 horas; mientras que el aviso naranja, por temperaturas de hasta 42 grados en el Altiplano, Noroeste, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, o el aviso para el Campo de Cartagena y Mazarrón por temperaturas de hasta 39 grados estarán activos de las 11.00 a 21.00 horas.