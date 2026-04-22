Alicia Rubio y Samuel Baixauli disputarán la segunda vuelta de las elecciones al Rectorado de la UMU - UMU

MURCIA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Alicia Rubio, con un 26,78% del voto ponderado, y Samuel Baixauli, con un 23,97%, han sido los candidatos más votados en la primera vuelta de las elecciones al Rectorado de la Universidad de Murcia (UMU), celebradas este martes. Ambos se medirán en la segunda vuelta electoral, que se celebrará el próximo martes, 28 de abril.

Las dos candidaturas con más apoyos competían contra las de Senena Corbalán, que ha obtenido un 21,65%; Alfonsa García, con un 14,11% de los apoyos, y Guillermo Díaz, que ha sumado un 13,49% de los votos, según ha informado la UMU.

El sistema de elección al Rectorado se basa en un modelo de voto ponderado por sectores, lo que implica que no todos los sufragios tienen el mismo peso.

De este modo, el personal de los cuerpos docentes universitarios funcionarios y el profesorado permanente laboral (Grupo A) concentra el 51% de la representación total.

El resto del personal docente e investigador (Grupo B) aporta un 4%, mientras que el estudiantado (Grupo C) suma el 27% y el personal técnico, de gestión y de administración y servicios (Grupo D) completa el reparto con el 18%.

En estas elecciones, en las que también se elegía Claustro universitario, estaban llamadas a votar 32.251 personas.

El censo incluye a 3.385 miembros del personal docente e investigador (PDI), 1.223 trabajadores del personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS), así como a 26.168 estudiantes oficiales y 1.465 no oficiales.

La participación al finalizar la jornada ha sido del 25,96%. Por grupos, la participación del grupo A ha sido de 88,97%; del grupo B han votado un 48,88%; del grupo C, un 19,64%; y del grupo D, un 82,89%.