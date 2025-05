Alonso (Vox) denuncia en Cartagena el "golpe mortal" al campo del Levante por el "nuevo recorte al trasvase"

Durante su visita, lamenta que en los supermercados españoles "se vendan patatas procedentes de Israel y Egipto"

CARTAGENA (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

El portavoz nacional de Vox de Trabajo y Campo, Rodrigo Alonso, ha denunciado públicamente este jueves en Cartagena el nuevo "recorte" al trasvase Tajo-Segura, lo que supone una "nueva traición al campo del Levante español" y un "golpe mortal" al sector primario.

"Negar el agua al levante español, Alicante, Murcia y Almería supone la pérdida de más de 27.000 ha de cultivo y más de 5.600 millones de euro", ha apostillado.

Además, Alonso ha criticado al Partido Popular por seguir "las mismas políticas que el Partido Socialista" y ha calificado a los populares como "estafa permanente", según informaron fuentes de Vox en un comunicado.

Y es que el pasado martes en la Región de Murcia, "el PP afirmaba estar en contra de Sánchez por el nuevo recorte del trasvase Tajo-Segura para 2027". Y ayer en Bruselas, "PP y PSOE se alían y votan en contra de una propuesta de Vox para la interconexión de cuencas para llevar agua al Levante y al sur de España", ha apostillado Vox.

"Vienen a Murcia un día a posicionarse en contra de Sánchez y a darle palmadita en la espalda a los regantes y a los agricultores y al día siguiente les traiciona", según Alonso, quein ha acusado a Sánchez de "querer sequía el Levante español", mientras "financia a Marruecos" con 800 millones de euros para infraestructuras hídricas.

"En Vox lo tenemos claro, hay que apostar por un Plan Nacional del Agua que lleve agua desde donde sobra hasta donde falta", ha afirmado.

Asimismo, ha lamentado que en los supermercados españoles se vendan patatas procedentes de Israel y Egipto y ha señalado que "en Vox lo tenemos muy claro. Hay que derogar el Pacto Verde que está arruinando al sector primario".

"Y, además, recomendamos que por una cuestión de salud pública se consuman patatas cultivadas en España", según Alonso, quien ha considerado que "un país sin soberanía alimentaria es un país vulnerable".

Por su parte, el presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha denunciado públicamente la política de "abandono" del Gobierno de España hacia el sector agroalimentario nacional, favoreciendo al producto extranjero frente al producto español.

"En Vox defendemos la soberanía alimentaria, pero el Gobierno hace justo lo contrario", ha lamentado, señalando además la "doble moral" del PP, "que en el Levante dice una cosa y en Castilla-La Mancha tilda a Page de traidor por no cerrar el trasvase Tajo-Segura".

En este sentido, Antelo ha recordado que mientras en Castilla-La Mancha el PP "se jacta de intentar cerrar el trasvase", en el Levante "luchan por mantenerlo, pero no hemos visto nunca al PSOE y al PP de Castilla-La Mancha decir ni mu de los más de 6.000 hectómetros cúbicos que pasamos gratis por el Tratado de Albufeira".

Asimismo, el líder de Vox en la Región de Murcia ha sido tajante al exigir la reforma de la Ley del Mar Menor, instando al Partido Popular regional a fijar "día y hora" para la reforma prometida.

"Nosotros no nos dedicamos a estafar a los electores ni a reunirnos con el sector del campo y con los involucrados en el entorno del Mar Menor para prometer reformas que luego no cumplen", ha reprochado Antelo, recordando que el PP "prometió la reforma para septiembre de 2024 y aún no se ha hecho efectiva".

"Queremos recuperar el Mar Menor, queremos que se hagan saneamientos separativos, que haya depuración terciaria para que el agua salga limpia y, evidentemente, sancionar a aquellos que no cumplan en los ayuntamientos ribereños", ha explicado Antelo, añadiendo que VOX "no va a hacer lo que hace el PSOE y el PP, que es taparse sus miserias señalando solo al sector agroalimentario".

"Defendemos la compatibilidad de todos y cada uno de los usos en el entorno del Mar Menor porque son perfectamente compatibles con su protección", ha concluido.