El alquiler se encarece en la Región hasta los 781 euros con una presión de 32 interesados por vivienda

Archivo - Cartel de alquiler - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MURCIA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El precio medio del alquiler en la Región de Murcia se ha situado en 781 euros mensuales durante el primer trimestre de 2026, según los datos del último Barómetro del Alquiler elaborado por el Observatorio del Alquiler e impulsado por la Fundación Alquiler Seguro.

Con este dato, la comunidad se consolida en el rango de provincias con rentas moderadas --comprendidas entre los 700 y los 800 euros--, compartiendo escalón con territorios como Toledo, A Coruña, Albacete o Castellón.

La Región registra una media de 32 personas interesadas por cada inmueble en un plazo de solo diez días, una cifra calificada por el Observatorio del Alquiler como una presión "elevada" --franja que oscila entre los 25 y los 50 candidatos--, lo que constata que la búsqueda de piso requiriere de un esfuerzo competitivo para los inquilinos, alejándose de los 15 contactos que marcarían un mercado equilibrado.

En el conjunto de España, el desajuste entre una demanda al alza y una oferta residencial que no deja de contraerse continúa tensionando el mercado. El precio medio del alquiler en el país ha alcanzado los 1.205 euros, lo que representa un incremento interanual del 5,1% respecto a los 1.146 euros del primer trimestre de 2025.

Aunque los expertos apuntan a una "ligera desaceleración" en el ritmo de subidas, el número de provincias que superan la barrera de los 1.000 euros al mes ya se eleva a 12, con Baleares (1.676 euro), Barcelona (1.644 euro) y Madrid (1.606 euro) a la cabeza de la tabla con los precios más elevados.

La competencia por conseguir un arrendamiento en España ha marcado un nuevo máximo histórico, con una media de 141 interesados por inmueble en diez días, frente a los 112 del año anterior.

No obstante, la saturación presenta una fragmentación geográfica. Mientras provincias como Barcelona registran una cifra asfixiante de 453 candidatos, seguidas de Vizcaya (191) y Guipúzcoa (155), otras regiones del interior peninsular como Jaén o Ávila muestran valores cercanos a la normalidad del mercado, con 10 y 11 interesados por vivienda, respectivamente.

El estudio proyecta un panorama de contracción para lo que queda de año. Se estima que la oferta total de viviendas en alquiler en España disminuirá un 2,1% en 2026, al pasar de los 683.920 inmuebles registrados al cierre de 2025 a 669.529, lo que se traduce en una pérdida de más de 14.000 viviendas en el mercado.

El Observatorio asocia este retroceso principalmente a dos factores: por un lado, la "inseguridad jurídica" generada por los cambios normativos y el anuncio de aplicación de zonas tensionadas bajo la Ley de Vivienda en comunidades como Cataluña, País Vasco o Navarra; por otro, a factores climáticos extremos, como las inundaciones de principio de año en el sur peninsular, que han mermado la disponibilidad de inmuebles en provincias como Cádiz o Almería.