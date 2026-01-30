El alumnado del colegio El Molinico de Murcia estrena pabellón de Primaria totalmente remodelado

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, y el alcalde de Murcia, José Ballesta, inauguraron hoy la rehabilitación integral del colegio El Molinico, en La Alberca - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alumnado del colegio El Molinico, de la pedanía murciana de aLa Alberca, ha comenzado el año estrenando pabellón de Primaria, tras su rehabilitación integral. El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, y el alcalde de Murcia, José Ballesta, inauguraron este viernes la reforma del pabellón, que ha supuesto una inversión de 1,2 millones de euros del Gobierno regional.

Las obras han consistido en la rehabilitación integral del edificio, la reparación de la red general de saneamiento, reordenación de espacios en la planta baja, para destinarla a zona de servicios generales, y habilitar la planta primera para aulas. Asimismo, se ha ampliado el comedor escolar y se ha cerrado el patio interior mediante un lucernario, según informaron fuentes del Ejecutivo regional.

Con el fin de mejorar el aislamiento térmico del centro e incrementar el bienestar y confort térmico de la comunidad educativa, se ha sustituido la carpintería exterior incorporando vidrios de baja emisividad y control solar. Además, se ha colocado una instalación fotovoltaica de autoconsumo eléctrico, para mejorar la eficiencia energética del centro y reducir la factura eléctrica.

La rehabilitación del pabellón resuelve los problemas de asiento que presentaba el edificio por la rotura de la canalización principal de la red de saneamiento. Con la intervención realizada se ha consolidado el terreno y resuelto las patologías detectadas.

El titular de Educación indicó que "el pasado año invertimos 34 millones de euros en nuevas infraestructuras y mejoras en las existentes y este año tenemos previsto medio centenar de obras con proyectos estratégicos que incluyen ampliaciones, rehabilitaciones y construcción de nuevas infraestructuras".

Las obras en El Molinico comenzaron en abril del pasado año y han sido compatibles con la actividad docente, que se ha continuado prestando en el centro. El colegio tiene una superficie de cerca de 1.500 metros cuadrados, fue construido hace 70 años y cuenta con un total de 200 alumnos y 20 docentes.

Por su parte, el alcalde de Murcia, José Ballesta, ha explicado que "hemos pasado de un edificio de mitad de finales del siglo XX a un edificio del siglo XXI. Esa importantísima inversión que se ha hecho es un ejemplo de lo que desde la Consejería de Educación hace con todos los centros para remodelarlos pero sobre todo para dotarlos de la seguridad y de la modernidad que los centros educativos del municipio de Murcia se merecen".

NUEVAS GRANDES INFRAESTRUCTURAS

La rehabilitación de El Molinico se suma a la construcción y ampliación de grandes infraestructuras educativas como los nuevos colegios de La Aljorra (Cartagena) y el Sagrado Corazón (Librilla), y las ampliaciones, con nuevos pabellones docentes, del colegio de Almendricos (Lorca), la Escuela de Hostelería de Cartagena, el IES Las Salinas del Mar Menor (Cartagena), el colegio Petra Sánchez (Los Alcázares) y el IES Mar Menor (San Javier).

Asimismo, el Ejecutivo regional trabaja en la licitación de la redacción del proyecto de obras de ampliación de un nuevo pabellón de Infantil en el colegio Los Pinos (San Pedro del Pinatar), con una inversión de 2 millones de euros; la ampliación del CEIP Maspalomas (San Pedro del Pinatar), con un nuevo pabellón con dos aulas de Infantil, con una inversión de 521.000 euros; y próximamente se adjudicarán las obras de ampliación del colegio Virgen de la Vega de Cobatillas (Murcia), que contará con un nuevo pabellón de Educación Infantil y una inversión de más de 1,3 millones de euros.

Marín señaló que "apostar por la educación es apostar por el avance de la sociedad y ofrecer una respuesta eficaz a las necesidades de escolarización del alumnado. La renovación y modernización de los centros educativos permite que docentes y estudiantes desarrollen su actividad en entornos actualizados y adaptados a las demandas de aprendizaje de hoy. La planificación impulsada por el Gobierno regional contribuye a mejorar el bienestar en las aulas, ampliar la oferta de plazas y reforzar servicios como comedores escolares e instalaciones deportivas".

COLEGIOS DE MURCIA

Para 2026, el Ayuntamiento de Murcia contempla en los presupuestos una dotación de 9.342.504 euros para labores de mantenimiento y obras de mejora en los centros, con actuaciones previstas en aseos, cubiertas y pistas deportivas, manteniendo el criterio de compatibilidad con la actividad lectiva.

En paralelo, continúa el desarrollo del Plan Sombra, con el objetivo de alcanzar el cien por cien de los centros educativos con necesidades de sombraje. Actualmente se encuentran en fase de proyecto 12 nuevos toldos correderos y extensibles, con un presupuesto de 196.893 euros, que beneficiarán a 2.021 alumnos en distintos centros del municipio. Estas actuaciones se suman a las ya ejecutadas y a las que se encuentran en licitación, alcanzando una inversión superior al millón de euros desde el curso 2024-2025.

Durante 2025, el Ayuntamiento ha aplicado un modelo de desestacionalización de las obras, priorizando las intervenciones menores durante el periodo lectivo y concentrando las de mayor entidad en los periodos no lectivos, con el objetivo de garantizar la conservación, seguridad y funcionalidad de los centros, habiendo destinado 602.000 euros a actuaciones en 14 centros educativos, que han incluido adecuación de comedores, renovación de pistas deportivas y patios, reformas de aseos y mejoras de accesibilidad, beneficiando a un total de 2.728 alumnos.