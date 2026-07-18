Alumnos del IES José Luis Martínez Palomo participa en un proyecto europeo para mejorar la enseñanza de idiomas

Alumnos durante una de las actividades realizadas durante el proyecto europeo - CARM

MURCIA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de estudiantes, de 14 a 18 años, del IES José Luis Martínez Palomo de Alquerías (Murcia) participa en el proyecto europeo Erasmus + 'Lansen' (Learning Languages with Sense), que tiene como objetivo la mejora del aprendizaje de lenguas extranjeras (inglés, francés y español), priorizando los cinco sentidos y la experiencia vivencial de los estudiantes, así como desarrollar competencias digitales en el alumnado.

El proyecto, cofinanciado por la Unión Europea y bajo la coordinación y asesoramiento del Servicio Español para la Internacionalización para la Educación (Sepie), cuenta con la colaboración de centros educativos de Portugal, Polonia, Alemania, Francia y España, según han informado desde el Ejecutivo regional.

Los alumnos han participado en charlas sobre neurociencia, talleres de cocina, actividades en el medioambiente y un proyecto de 'eTwinning'.

Uno de los productos finales sobre los que está trabajando este grupo de estudiantes del IES José Luis Martínez Palomo es la creación de una guía didáctica sobre la enseñanza de idiomas con instrucciones, ideas y materiales descargables y gratuitos para docentes.

LA REGIÓN, LÍDER NACIONAL EN PROGRAMAS BILINGÜES

La Región lidera el ranking nacional de alumnado en Primaria y en Secundaria que participa en programas bilingües, de aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera, según la estadística de las enseñanzas no universitarias en lenguas extranjeras del curso 2024-2025 publicada por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

El 98,7 por ciento de los alumnos de Primaria estudia materias en lengua extranjera, muy por encima de la media nacional, que es el del 40 por ciento.

En el caso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), la Región es la primera comunidad en número de estudiantes en programas bilingües, con un 66,5 por ciento del alumnado, por encima de la media nacional, que es superior al 30 por ciento.

El cien por cien del alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil, etapa en la que comienza el contacto con una lengua extranjera, cursa otro idioma en la Región de Murcia, mientras que la media nacional es del 84 por ciento.

En Primaria, el 32,4 por ciento de los escolares de la Región estudia una segunda lengua extranjera, con lo que ocupa el tercer lugar en el ranking nacional, 18,4 puntos más que la media nacional (14 por ciento).

En cuanto a la enseñanza de una segunda lengua extranjera, como asignatura optativa, en ESO la Región ocupa también el tercer puesto nacional, con un 57,4 del alumnado, cerca de 20 puntos por encima de la media del conjunto de España.