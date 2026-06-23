Amiab consolida su estructura en Murcia con 122 trabajadores y fija su sede regional en Molina de Segura

Asamblea general ordinaria de Amiab en la Región de Murcia - AMIAB

MOLINA DE SEGURA (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

La entidad de utilidad pública Amiab ha celebrado este martes, en el auditorio del Museo del Enclave de la Muralla (MUDEM) de Molina de Segura, su primera asamblea general ordinaria en la Región de Murcia, una cita en la que ha certificado la consolidación de su estructura en la comunidad, donde ya cuenta con 122 trabajadores y 254 en proceso de inclusión.

Durante el encuentro, que ha reunido a más de un centenar de asistentes, el presidente de Amiab, Emilio Sáez, ha anunciado que Molina de Segura se convertirá en la sede física de la organización en la Región de Murcia, cuyas instalaciones se encuentran en la actualidad en fase de adecuación para su inminente inauguración.

Sáez ha destacado el crecimiento de la entidad en el territorio y ha detallado que más del 70% de la plantilla de la organización en la Región de Murcia corresponde a personas con discapacidad, según ha informado Amiab.

En el balance de actividad, el grupo especializado en la inclusión cifró en 761 las personas que han recibido capacitación de través de sus programas de formación. En el ámbito laboral, Amiab opera en la Región a través de sus centros especiales de empleo, que abarcan las divisiones de 'Facility Services', Formación, Lavandería y 'Globalplastic'.

Este última división, origen de la actividad de la organización en la comunidad murciana, cuenta con 66 trabajadores y ha registrado el reciclaje de 240.000 kilos de plástico, el alquiler de más de 22.000 'palots', el reacondicionamiento de 6.875 unidades y la restauración de 450 contenedores metálicos, sumando otros 1.100 en proceso.

En el apartado social y deportivo, la entidad ha destacado el desarrollo del programa de sensibilidad escolar 'Educando sin barreras', con 34 charlas impartidas en 2026, y la apertura del campos de baloncesto en silla de ruedas en el Centro de Alto Rendimiento del municipio murciano de Los Alcázares.

La clausura institucional de la asamblea ha contado con la participación del delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas Ayala; la secretaria general de Empresa, Empleo y Economía Social de la Comunidad Autónoma, Ana López Oña; y el alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso Hernández, quienes ha trsladado el respaldo de las administraciones públicas a los planes de acción y retos de la entidad para el presente año.